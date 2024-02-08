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صحة غزة: الأطباء والجرحى والنازحين بمجمع ناصر الطبي يتعرضون للقتل والجوع

2/8/2024 7:11:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة ، الدكتور أشرف القدرة أن مجمع ناصر الطبي يتعرض لكارثة صحية وإنسانية بسبب الحصار والاستهداف الإسرائيليين

واضاف ان 300 كادر طبي و450 جريحا و10 آلاف نازح في مجمع ناصر الطبي يتعرضون للقتل والجوع مشيراً أن هناك نقص حاد في أدوية التخدير بالعناية المركزة والمستلزمات الجراحية في مجمع ناصر الطبي.


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