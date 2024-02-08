صحة غزة: الأطباء والجرحى والنازحين بمجمع ناصر الطبي يتعرضون للقتل والجوع

صحة غزة: الأطباء والجرحى والنازحين بمجمع ناصر الطبي يتعرضون للقتل والجوع
التاريخ
2/8/2024 7:11:03 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة ، الدكتور أشرف القدرة أن مجمع ناصر الطبي يتعرض لكارثة صحية وإنسانية بسبب الحصار والاستهداف الإسرائيليين
واضاف ان 300 كادر طبي و450 جريحا و10 آلاف نازح في مجمع ناصر الطبي يتعرضون للقتل والجوع مشيراً أن هناك نقص حاد في أدوية التخدير بالعناية المركزة والمستلزمات الجراحية في مجمع ناصر الطبي.
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