صحة غزة: الأطباء والجرحى والنازحين بمجمع ناصر الطبي يتعرضون للقتل والجوع

واضاف ان 300 كادر طبي و450 جريحا و10 آلاف نازح في مجمع ناصر الطبي يتعرضون للقتل والجوع مشيراً أن هناك نقص حاد في أدوية التخدير بالعناية المركزة والمستلزمات الجراحية في مجمع ناصر الطبي.

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