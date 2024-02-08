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المنتخب الوطني يستأنف تدريباته استعدادا لنهائي كأس آسيا

2/8/2024 7:11:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أجرى المنتخب الوطني لكرة القدم ، تدريبا خفيفا على ملعب العقلة في العاصمة القطرية الدوحة، استعدادا لخوض مباراة نهائي كأس آسيا التي تقام السبت المقبل.
واستأنف المنتخب تدريباته بعد الفوز على كوريا الجنوبية الثلاثاء، في الدور نصف النهائي من البطولة في إنجاز تاريخي.
وقاد المدير الفني المغربي للمنتخب الوطني الحسين عموتة تدريب اليوم، وسط حالة معنوية عالية وإصرار على مواصلة حصد الإنجازات.
وشارك في التدريب جميع اللاعبين بما فيهما علي علوان وسالم العجالين اللذين غابا عن المباراة الأخيرة بسبب تراكم الإنذارات.

ملاعب

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