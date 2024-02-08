المنتخب الوطني يستأنف تدريباته استعدادا لنهائي كأس آسيا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أجرى المنتخب الوطني لكرة القدم ، تدريبا خفيفا على ملعب العقلة في العاصمة القطرية الدوحة، استعدادا لخوض مباراة نهائي كأس آسيا التي تقام السبت المقبل.
واستأنف المنتخب تدريباته بعد الفوز على كوريا الجنوبية الثلاثاء، في الدور نصف النهائي من البطولة في إنجاز تاريخي.
وقاد المدير الفني المغربي للمنتخب الوطني الحسين عموتة تدريب اليوم، وسط حالة معنوية عالية وإصرار على مواصلة حصد الإنجازات.
وشارك في التدريب جميع اللاعبين بما فيهما علي علوان وسالم العجالين اللذين غابا عن المباراة الأخيرة بسبب تراكم الإنذارات.
ملاعب
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN08022024000208011052ID1107827660
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.