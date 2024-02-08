صافرة صينية لإدارة نهائي كأس آسيا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - عُين الحكم الصيني ما نينغ لإدارة المباراة النهائية في كأس آسيا لكرة القدم بين المنتخب الوطني ونظيره القطري حامل اللقب والمستضيف على ملعب لوسيل المونديالي بحسب ما أعلن الاتحاد الآسيوي للعبة الخميس.
وتقام المباراة النهائية للبطولة القارية السبت المقبل.
وكان منتخب "النشامى" قد بلغ المشهد الختامي للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على كوريا الجنوبية بهدفين دون رد على ملعب أحمد بن علي، فيما نجح "العنابي" في تجاوز منتخب إيران 3-2 في طريقه للدفاع عن لقبه في نصف النهائية
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