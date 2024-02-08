Thursday, 08 February 2024 04:05 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


صافرة صينية لإدارة نهائي كأس آسيا

2/8/2024 7:11:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - عُين الحكم الصيني ما نينغ لإدارة المباراة النهائية في كأس آسيا لكرة القدم بين المنتخب الوطني ونظيره القطري حامل اللقب والمستضيف على ملعب لوسيل المونديالي بحسب ما أعلن الاتحاد الآسيوي للعبة الخميس.
وتقام المباراة النهائية للبطولة القارية السبت المقبل.
وكان منتخب "النشامى" قد بلغ المشهد الختامي للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على كوريا الجنوبية بهدفين دون رد على ملعب أحمد بن علي، فيما نجح "العنابي" في تجاوز منتخب إيران 3-2 في طريقه للدفاع عن لقبه في نصف النهائية

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN08022024000208011052ID1107827658

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث