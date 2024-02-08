Thursday, 08 February 2024 04:05 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


كتائب القسام: استهدفنا دبابة ميركافا غرب مدينة غزة

2/8/2024 7:11:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت كتائب القسام إنها استهدفت دبابة ميركافا بقذيفة "الياسين 105" في محيط مفرق الصناعة غرب مدينة غزة.


وأضافت كتائب القسام أنها اشتبكت مع قوة إسرائيلية في مفرق الصناعة بغزة، وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح.


MENAFN08022024000208011052ID1107827657

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث