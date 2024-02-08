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ضغوط على كروس للبقاء في ريال مدريد

2/8/2024 7:11:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - لم يحسم الألماني توني كروس، نجم خط وسط ريال مدريد، موقفه من تجديد عقده مع النادي حتى الآن.
ويرتبط كروس صاحب الـ34 عاما، بعقد مع الميرنجي، حتى 30 يونيو/حزيران المقبل.
وتحدثت بيرجيت كروس والدة اللاعب، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "أتمنى له أن ينهي مسيرته بالطريقة التي يريدها، ومتأكدة أنه سيعتزل على أعلى مستوى ودون القلق بشأن الإصابات".
وأضافت: "أعلم أنه قرار صعب اتخاذه، وآمل ألا يكون قد قرر بالفعل".
وتابعت: "أتمنى أن يحصل على إجازة صيفية جيدة، ويخوض معسكرا جيدا وبدء موسمه الأخير في ريال مدريد".
وأتمت والدة كروس قائلة: "استمرار توني من شأنه أن يجعل الجميع بالفريق سعداء، وأعتقد أن ابنه ليون أيضًا سيكون سعيدًا، لكن في النهاية عليه أن يقرر ما يريده وسنتقبل قراره".

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