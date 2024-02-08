ضغوط على كروس للبقاء في ريال مدريد

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - لم يحسم الألماني توني كروس، نجم خط وسط ريال مدريد، موقفه من تجديد عقده مع النادي حتى الآن.
ويرتبط كروس صاحب الـ34 عاما، بعقد مع الميرنجي، حتى 30 يونيو/حزيران المقبل.
وتحدثت بيرجيت كروس والدة اللاعب، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "أتمنى له أن ينهي مسيرته بالطريقة التي يريدها، ومتأكدة أنه سيعتزل على أعلى مستوى ودون القلق بشأن الإصابات".
وأضافت: "أعلم أنه قرار صعب اتخاذه، وآمل ألا يكون قد قرر بالفعل".
وتابعت: "أتمنى أن يحصل على إجازة صيفية جيدة، ويخوض معسكرا جيدا وبدء موسمه الأخير في ريال مدريد".
وأتمت والدة كروس قائلة: "استمرار توني من شأنه أن يجعل الجميع بالفريق سعداء، وأعتقد أن ابنه ليون أيضًا سيكون سعيدًا، لكن في النهاية عليه أن يقرر ما يريده وسنتقبل قراره".
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