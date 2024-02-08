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إبراهيم حسن يرد على أنباء خلاف حسام ومحمد صلاح

2/8/2024 7:11:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، أنه لا مكان إلا للمخلصين في قائمة الفراعنة بالفترة المقبلة تحت قيادة الجهاز الفني بقيادة حسام حسن.
وقال إبراهيم حسن عبر قناة سي بي سي المصرية: "أشكر الجماهير المصرية التي دعمت قرار تولي التوأم تدريب منتخب مصر وهذا الأمر يضع علينا حملا كبيرا لتحقيق آمالهم. أعدهم بأن نجتهد ونخلص من أجل إسعادهم".
وأوضح: "من يعرف قيمة مصر هو من سيتواجد ضمن المنتخب، نحب المخلص من أجل المكان الذي يلعب فيه والتواجد في المنتخب الأول أمر مختلف. التخاذل غير مقبول".
وتابع: "لا نمانع المشاركة في الدورة الودية بالإمارات وهي فرصة جيدة لكي نرى اللاعبين، وحاليا هناك مناقشات بالتنسيق مع اتحاد الكرة لإضافة عنصر شاب للجهاز الفني إلى جانب الأسماء التي تم الإعلان عنها".
وحول توتر العلاقة بين محمد صلاح وحسام حسن قال: "ما يتردد نغمة غريبة من البعض. قيمة المحترفين كبيرة جدا وعلى رأسهم محمد صلاح".
وزاد إبراهيم: "نحتاج كل اللاعبين المهمين لكي يصنعوا الفارق بالفترة المقبلة. أي لاعب يفيد منتخب مصر سنضعه فوق رؤوسنا أنا وحسام حسن. نسعد بأي لاعب قادر على أن يصنع الفارق. لا ندلل أي لاعب لكننا نمنح كل لاعب قيمته".
وأكد: "البعض يريد تصدير مشكلات لكن سيتم التواصل مع محمد صلاح وحجازي وتريزيجيه وغيرهم. ولن نضم أي لاعب غير جاهز على حساب منتخب مصر ولاعب آخر يجتهد.. ليس بيننا وبين أي لاعب خلاف وأطالب البعض بالهدوء. لا توجد أي مشكلة مع صلاح".
وختم: "هدفنا النزول بمعدل الأعمار والنظر للاعبين في المنتخب الأولمبي لكننا أيضا لن ننظر للسن كمعيار في التقييم الفني وهدفنا دائما إيجاد البدائل".

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