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الاحتلال اعتقل أكثر من 6920 فلسطينيا من الضفة منذ 7 اكتوبر

2/8/2024 7:11:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ارتفعت حصيلة الاعتقالات في صفوف الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى أكثر من 6920 معتقلا، منذ السابع من شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وقال نادي الأسير، في بيان، إن هذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا إلى تسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتُجزوا كرهائن، وذلك في إطار العدوان الشامل على الشعب الفلسطيني، والإبادة المستمرة في غزة، التي استهدفت جميع الفئات من الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى.

وفا

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