العطاءات الحكومية تطلق موقعها الإلكتروني الجديد

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أطلقت دائرة العطاءات الحكومية الموقع الإلكتروني الجديد باللغتين العربية والإنجليزية، والمتوافق مع معايير المواقع الحكومية، واستجابة لتحديث معايير تصاميم المواقع.



وبحسب بيان للدائرة اليوم الخميس، قال مدير عام الدائرة المهندس محمود خليفات، إن الموقع الإلكتروني للدائرة يعد البوابة الإلكترونية لقطاع الإنشاءات لاحتوائه على منظومة التشريعات والتعليمات والمعلومات المتعلقة بالقطاع في المملكة، مشيرا إلى أن الدائرة كانت في طليعة الدوائر الرسمية التي تبنت فكرة الإدارة الإلكترونية.



وأشار خليفات إلى أن موقع الدائرة () يحتوي على المعلومات اللازمة عن المقاولين ومقدمي الخدمات الفنية (المكاتب الهندسية والاستشارية) المصنفين، لافتا إلى أن الدائرة تبث عبر موقعها الإلكتروني جلسات فتح العطاءات مباشرة، إضافة إلى نشر النتائج تعزيزاً للشفافية ومبدأ تكافؤ الفرص.



وأضاف أن التصميم الحديث للموقع جاء وفقاً لمعايير التكنولوجيا الحديثة ومواكباً للمستجدات، حيث جرى التحديث على المحتوى بشكل يومي، بهدف تعزيز التواصل والشفافية وتسهيل الاستخدام والحصول على المعلومة، ويشكل مرجعية مهمة تُسهم في رفع كفاءة خدمات الدائرة.



من جانبها، أشارت أمين عام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة سميرة الزعبي، إلى أن دور الوزارة هو تطوير وتحديث المنصات الرقمية والخدمات الحكومية الرقمية التي تقدمها المؤسسات والوزارات الحكومية للمواطنين والشركات والمؤسسات المختلفة، بهدف تبسيطها وتيسيرها، والوصول إلى المعلومات ذات الصلة بالخدمات المقدمة وتحديث القوانين والتشريعات ذات الصلة.