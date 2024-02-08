الاحتلال يعلن سحب كتيبة مدفعية من غزة
التاريخ
2/8/2024 7:11:00 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه سحب كتيبة المدفعية 8410 من قطاع غزة، بعد أشهر من القتال.
في سياق متصل، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية استقالة ضابط برتبة رائد في شعبة الاستخبارات بعد تحمله المسؤولية عن إخفاق 7 أكتوبر.
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