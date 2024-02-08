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الاحتلال يعلن سحب كتيبة مدفعية من غزة

2/8/2024 7:11:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه سحب كتيبة المدفعية 8410 من قطاع غزة، بعد أشهر من القتال.


في سياق متصل، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية استقالة ضابط برتبة رائد في شعبة الاستخبارات بعد تحمله المسؤولية عن إخفاق 7 أكتوبر.


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