غارة إسرائيلية على بلدة طير حرفا جنوب لبنان

غارة إسرائيلية على بلدة طير حرفا جنوب لبنان
التاريخ
2/8/2024 7:11:00 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اغارت طائرات حربية إسرائيلية على بلدة طير حرفا في جنوب لبنان.
وعلى وقع حرب مدمّرة على قطاع غزة، تشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، توترا وتبادلا متقطعا للنيران بين حزب الله وفصائل فلسطينية من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، أدّت إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين .
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