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غارة إسرائيلية على بلدة طير حرفا جنوب لبنان

2/8/2024 7:11:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اغارت طائرات حربية إسرائيلية على بلدة طير حرفا في جنوب لبنان.


وعلى وقع حرب مدمّرة على قطاع غزة، تشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، توترا وتبادلا متقطعا للنيران بين حزب الله وفصائل فلسطينية من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، أدّت إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين .

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