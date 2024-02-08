(MENAFN
- Al Mashhad) "المشهد" تعلن عن عدد من البرامج الجديدة عبر قناتها ومنصّتها الرقميّة
• مزيج متنوّع من المحتوى المعرفيّ والاجتماعيّ والترفيهيّ بقوالب رقميّة حديثة
• الحفاظ على البرامج التي تميّزت بها القناة مثل استوديو العرب، وتوتر عالي، وأنا الشّعب، ونصيحة، وسُرَّ من رأى، والمزيد
دبي، الإمارات العربيّة المتحدة، فبراير 2024 – أعلنت قناة "المشهد" ومنصّتها الرقميّة متعدّدة البرامج، عن عدد من البرامج الجديدة، التي تضمّ مزيجًا متنوّعًا من المحتوى المعرفيّ والاجتماعيّ والترفيهيّ، يُقدَّم بقوالب حديثة وأسلوب مميّز يناسب مختلف المنصّات، ويلبّي تطلّعات فئات الجمهور المختلفة، خصوصًا الشّباب وقادة الأعمال وصنّاع الرأي.
وتقدّم "المشهد" مجموعة من البرامج الجديدة التي تمّ إنتاج عدد منها حصريًّا في استوديوهات القناة، من قِبل طاقم عملها من المتخصّصين في صناعة البرامج، الى جانب التعاون مع عدد من شركات الإنتاج العربيّة، بهدف تنويع المحتوى ليتناسب مع اهتمامات الشباب والجمهور بشكل عامّ.
وقال طوني خليفة، المدير العامّ لقناة ومنصّة "المشهد": “يسعدنا أن نعلن عن البرامج الجديدة لقناة ومنصّة "المشهد"، حيث نأمل أن نقدّم محتوًى مميزًا وأصليًّا يلاقي استحسان الجمهور الشغوف الى محتويات جديدة غير تقليديّة، تقدّم الأثر الإيجابيّ في حياته".
برامج جديدة.. تنوّع مميّز ومحتوًى تفاعليّ
تسعى "المشهد" ومنذ انطلاقتها، إلى الابتكار في مجال صناعة المحتوى، من خلال برامج غير تقليديّة تُعنى بالشّأن العام، وتلامس الحياة اليوميّة للمشاهد العربيّ، بهدف تقديم محتوًى موثوق ومؤثّر، وقادر على إحداث فارق في حياة كل فرد.
"دردchat"
برنامج شبابيّ يوميّ من تقديم خليل جمال وهيا محفوظ وسهى زبن، يتكوّن من فقرات متنوّعة وشبابيّة، يناقش مواضيع عديدة تهمّ فئة الشباب، بعضها آنيّ وبعضها الآخر مثير للجدل. تتنوّع فقرات البرنامج خلال أيّام الأسبوع، لتشمل وتناقش مواضيع مختلفة تدخل في صلب الحياة اليوميّة للشّباب، والتي من ضمنها الصّحة والسّلامة، ونصائح حول كيفيّة اختيار التخصّص الجامعيّ أو المجال الوظيفي، وكيفيّة اختيار الملابس، وأبرز أخبار الألعاب الإلكترونيّة، والحديث حول حياة المشاهير والمزيد، بالإضافة إلى تقارير وضيوف من مختلف الاختصاصات والمجالات.
سهى زبن
سهى زبن إعلاميّة فلسطينيّة، حازت على درجة بكالوريوس في الإعلام من جامعة بيرزيت. بدأت مسيرتها الإعلاميّة في إذاعة "راية" في مدينة رام الله، ثم انتقلت إلى تلفزيون "فلسطين الشّباب والرّياضة". عملت كمقدّمة برامج سوشيال ميديا مع قناة "العربيّة، كما شاركت في العديد من المحافل الدوليّة كمؤتمر TedX في فلسطين عام 2022. في 2023، انضمّت لقناة "الحرّة" الأميركيّة كمقدّمة للبرنامج الصباحيّ، كما كان لها دور في تغطية الأحداث الإخباريّة، كالحرب في غزّة. ومع بداية عام 2024، اختارت خوض تحدٍّ جديد بالانضمام إلى قناة ومنصّة "المشهد".
"استراتيجيا"
برنامج يشرح بشكل مبسّط ومفصّل أهمّ القضايا التي تحمل أبعادًا جيوسياسيّة، كالنّزاعات الحدوديّة، والصّراعات على المياه، والتسلّح، والحروب وأبعادها، وغيرها. برنامج ينقلك من الكلام النظريّ ليضعك في قلب الجغرافيا التي ترسم التاريخ، تفسّر ما جرى ويجري في الحاضر، وتحرّك سياسات الدول وخططها للمستقبل.
"ملعبنا"
بودكاست رياضيّ جديد يستضيف فيه لطفي الزّعبي مشاهير من عالم الرياضة بمختلف مجالاتها، ويُجري معهم حوارًا عفويًا وجريئًا، يتناول جوانب من حياتهم الشخصيّة والرّياضيّة.
سوالف كرة
برنامج أسبوعيّ من تقديم اليوتيوبر سامر جرادات، يتناول أخبار وتحاليل دوري كرة القدم السعوديّ، وآخر ترندات عالم كرة القدم في أوروبا والعالم.
الحفاظ على البرامج التي تميزت بها قناة ومنصّة "المشهد"
"استوديو العرب"
برنامج حواريّ "توك شو"، يغوص في قصص النّاس وفي القضايا السياسيّة الآنيّة، يقدّمه نخبة من كبار إعلاميّي القناة، وفي مقدّمتهم طوني خليفة والدكتور معتزّ عبد الفتّاح ومحمّد أبو عبيد.
"أنا الشّعب"
برنامج سياسيّ اجتماعيّ من تقديم الإعلاميّ زياد نجيم، يعرض خلاله هواجس الشّعب العربيّ وظروفه المعيشيّة في ظل القرارات السياسيّة.
"نصيحة"
برنامج اجتماعيّ تقدّمه الإعلاميّة مجدلا خطّار، تشرح من خلاله المواضيع التي تهمّ الأسرة، باستضافة حالات اجتماعيّة تعكس الواقع الصّعب أحيانًا، والإيجابيّ أحيانًا أخرى.
"عندي سؤال"
بودكاست من تقديم الإعلاميّ اللبنانيّ محمد قيس، يقوم من خلاله باستضافة فنّانين ومشاهير، للحديث أكثر عن حياتهم الفنيّة والمهنيّة والشخصيّة، وإعطاء المزيد من المعلومات عن حياتهم الخاصّة، بعيدًا عن عالم الأضواء والشّهرة.
"منّا وفينا"
بودكاست اجتماعيّ من تقديم الإعلاميّة السوريّة هبة حيدري، وبعدما استضافت نجوم قناة ومنصّة "المشهد"، تستضيف هبة عددًا من إعلاميّي الوطن العربيّ للحديث أكثر عن حياتهم الشخصيّة وتجاربهم المهنيّة، لتسليط الضّوء على قصص لا تعرفونها عن هذه الوجوه المعروفة.
"Making Of"
برنامج وثائقيّ يأخذنا في رحلة إلى عالم الصّناعات الحديثة والتقليديّة، وما يميّز هذا البرنامج، أنه سيتمّ تصويره داخل عددٍ من المصانع المختلفة، لمشاهدة عمليّة التّصنيع عن كثب من بدايتها إلى نهايتها.
"قصّة أغنية"
لمحبّي الأغاني نصيب خلال هذا الموسم، وذلك عبر برنامج قصّة أغنية، والذي تقوم مقدّمة البرنامج هبة حيدري، بتقديم روايات لا تعرفونها حول قصص الأغاني الشّهيرة ومناسباتها، القصّة كاملة بتفاصيلها من الكلام إلى اللّحن وكلّ الخفايا، وصولًا إلى نجاح هذه الأغنية.
"طيبوَيه"
بصفته ضليعًا في اللّغة العربيّة، يقوم مقدّم البرنامج الإعلاميّ الفلسطينيّ محمّد أبو عبيد، بتسليط الضّوء بطريقته الخاصّة حول أخطاء لغويّة شائعة، وأصول بعض الكلمات العربيّة، وتفكيك بعض التّعابير الشّائكة في لغة الضادّ بأسلوب شيّق.
"اقتصاد الكوكب برو"
برنامج من تقديم مصطفى الصعيدي، يقدّم الاقتصاد بنكهة خاصّة، وأسلوب يبسّط لغة الأرقام، ويشرّح المادّة الاقتصاديّة، لتكون في متناول الجميع. الاقتصاد العالميّ وانعكاساته على الدّول والأفراد، وثورة الذّكاء الاصطناعيّ وأثرها في الاقتصاد، والكثير من العناوين المتعلّقة بالمال والثروات والاستثمارات، التي تسهّل علينا فهم تأثير الاقتصاد في حسابات الدّول ومجمل السياسات العالميّة.
"مع ميس"
بودكاست اجتماعيّ تقدّمه الإعلامية العراقيّة ميس محمّد، ويتمحور حول سبل تحفيز الذّات وتحسين حياتنا، حيث تساعدنا ميس على أن نحبّ أنفسنا أكثر، ونتعلّم كيف نطوّر معرفتنا وحياتنا، لكي نتمكّن من العيش بسعادة. وتقوم ميس باستضافة عددٍ من الأشخاص لنستلهم من قصصهم ونتعلّم من تجاربهم.
المحتوى المميّز الذي تقدّمه "المشهد" متوافر على مختلف المنصّات الرقميّة، والتي تشمل الموقع الإلكترونيّ وعبر تطبيقات الهواتف الذكيّة، بالإضافة إلى منصّات التّواصل الاجتماعيّ، من خلال اسم المعرّف @almashhadmedia، وذلك على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك وتويتر، وقناة اليوتيوب الخاصّة "بالمشهد".
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