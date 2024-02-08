مايلستون سيستمز تنضم إلى برنامج الثغرات ونقاط الضعف الشائعة لتعزيز الشفافية في مجال الأمن السيبراني

(MENAFN
- Matrix PR) أعلنت مايلستون سيستمز، الشركة الرائدة في مجال تكنولوجيا الفيديو، عن شراكتها مع برنامج الثغرات ونقاط الضعف الشائعة بصفتها هيئة تصنيف الثغرات الشائعة.
يهدف هذا البرنامج إلى اكتشاف المشاكل المعروفة المتعلقة بالأمن السيبراني ووصفها وفهرستها. حيث تقوم الشركات التي تعمل مع البرنامج في جميع أنحاء العالم، بالكشف عن هذ الثغرات والإعلان عنها. كما تقوم هذه الشركات بنشر سجلات تتضمن تفاصيل واضحة حول هذه المشاكل لمساعدة خبراء تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني على مناقشة هذه المشاكل والعمل لإصلاحها.
وفي تعليقه على هذه الشراكة قال توماس جنسن، الرئيس التنفيذي لشركة مايلستون سيستمز: "تلتزم مايلستون سيستمز بالشفافية في مجال الأمن السيبراني في جميع جوانب عملها. نظراً لكون التكنولوجيا المسؤولة هي بمثابة ترخيص للعمل، فإننا نعتقد أن من حق الجميع أن يشعروا بالأمان وأنهم قادرون على الوثوق بتكنولوجيا الفيديو.
بصفتنا شريكاً في برنامج الثغرات ونقاط الضعف الشائعة، سنعمل على نشر الثغرات التي تتم معالجتها على نطاق واسع، مما سيسمح لمايلستون بتنسيق ومعالجة المشاكل المحتملة بشكل أكثر فعالية. مما يؤدي إلى تعزيز الأمن السيبراني ومواصلة العمل على تعزيز الثقة في برنامج إدارة الفيديو الخاص بالمنصة المفتوحة إكس بروتكت".
سيستمر الإبلاغ عن الثغرات في مجال الأمن السيبراني عبر موقع مايلستون. لكن التسجيل حالياً سيتم بموجب أرقام تعريف خاصة بالبرنامج حيث سيتاح الوصول إليها من خلال الصفحة الخاصة لمايلستون على موقع البرنامج، وموقع milestonesys.com.
معلومات حول البرنامج
تتمثل مهمة برنامج الثغرات ونقاط الضعف الشائعة في تحديد الثغرات في الأمن السيبراني وتعريفها وفهرستها التي تم الكشف عنها علناً. يوجد سجل واحد لكل ثغرة أمنية. حيث يتم الكشف عن الثغرات ثم تحديدها ونشرها من قبل الشركات من جميع أنحاء العالم التي عقدت شراكة مع البرنامج. ينشر الشركاء سجلات الثغرات لتوفير أوصاف متسقة للثغرات. حيث يستخدم الأخصائيون في مجال تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني هذه السجلات للتأكد من أنهم يناقشون المشكلة نفسها، ولتنسيق جهودهم لتحديد الأولويات المتعلقة بالثغرات ومعالجتها.
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