وفد من حماس يصل القاهرة لاستكمال محادثات وقف إطلاق النار

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- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الخميس أن وفدا برئاسة خليل الحية نائب رئيس الحركة في غزة وصل العاصمة المصرية القاهرة لاستكمال المحادثات المتعلقة بوقف إطلاق النار مع إسرائيل.
يأتي ذلك، بعدما قدمت حركة "حماس"، ردها على اتفاق الإطار في باريس لقطر ومصر.
واقترحت الحركة خطة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة مكونة من 3 مراحل مدة كل منها 45 يوما، حسبما جاء في مسودة وثيقة رد الحركة على الوسطاء حول "اتفاق الإطار" المقترح لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.
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