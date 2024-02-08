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وفد من حماس يصل القاهرة لاستكمال محادثات وقف إطلاق النار

2/8/2024 6:11:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الخميس أن وفدا برئاسة خليل الحية نائب رئيس الحركة في غزة وصل العاصمة المصرية القاهرة لاستكمال المحادثات المتعلقة بوقف إطلاق النار مع إسرائيل.


يأتي ذلك، بعدما قدمت حركة "حماس"، ردها على اتفاق الإطار في باريس لقطر ومصر.


واقترحت الحركة خطة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة مكونة من 3 مراحل مدة كل منها 45 يوما، حسبما جاء في مسودة وثيقة رد الحركة على الوسطاء حول "اتفاق الإطار" المقترح لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.


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