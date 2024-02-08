صحة غزة: الاحتلال ارتكب 15 مجزرة راح ضحيتها 130 شهيدا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وزارة الصحة في غزة إن قوات الاحتلال ارتكبت 15 مجزرة خلال الساعات الـ24 الماضية راح ضحيتها 130 شهيدا و170 جريحا.



وأضافت الوزارة في بيان أن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى 27 ألف و840 شهيداً و67 ألف و317 إصابة، مؤكدة أن أعداد كبيرة من الضحايا ما تزال تحت الركام وفي الطرقات حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

