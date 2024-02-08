صحة غزة: الاحتلال ارتكب 15 مجزرة راح ضحيتها 130 شهيدا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وزارة الصحة في غزة إن قوات الاحتلال ارتكبت 15 مجزرة خلال الساعات الـ24 الماضية راح ضحيتها 130 شهيدا و170 جريحا.
وأضافت الوزارة في بيان أن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى 27 ألف و840 شهيداً و67 ألف و317 إصابة، مؤكدة أن أعداد كبيرة من الضحايا ما تزال تحت الركام وفي الطرقات حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.
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