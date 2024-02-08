الغارديان: الاستخبارات البريطانية تحذر من صراع واسع النطاق

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت صحيفة "الغارديان" نقلا عن مسؤولين في الاستخبارات البريطانية إن مخاطر نشوب صراع واسع النطاق بالنسبة لبريطانيا وصلت إلى أعلى مستوياتها في السنوات الأخيرة.



ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع: "هل هناك احتمال لنشوب صراع واسع النطاق؟ نعم، هناك احتمال لحدوثه أعلى من أي وقت مضى في الآونة الأخيرة".

ويقول مصدر في الاستخبارات الدفاعية البريطانية إن بريطانيا باتت أقرب إلى صراع واسع النطاق مقارنة بأي وقت قريب، مع اشتداد أزمة الشرق الأوسط ومخاطر توسيع الصراع الأوكراني، فضلا عن تطوير الصين للأسلحة الحديثة واحتمال محاولة الاستيلاء على تايوان.



وقال أحد كبار المسؤولين إن الوحدة السرية التي يبلغ قوامها 4500 فرد كانت الأكثر ازدحاما منذ عقد من الزمن على الأقل، وقال إن التغيير السريع للوزراء جعل من الصعب ضمان أن السياسيين الرئيسيين يتخذون قرارات مستنيرة.



كما لفتت المصادر إلى أن المشكلة الرئيسية في العمل تأتي بسبب التغيير المتكرر للوزراء الرئيسيين في البلاد.



وأضافت أن التحدي الخاص يتمثل في التعامل مع "تغيير صناع القرار" خلال سنوات الاضطرابات التي شهدها المحافظون. وقد خدم ثلاثة رؤساء وزراء وأربعة وزراء خارجية ووزيرا دفاع منذ أواخر عام 2019.



وأن السياسيين غالبا ما يأتون إلى مناصب الدفاع والسياسة الخارجية مع خبرة قليلة في الشؤون الدولية أو العسكرية.



فمنذ نهاية عام 2019، كان لدى بريطانيا ثلاثة رؤساء وزراء وأربعة وزراء خارجية ووزيران للدفاع، في حين أن رؤساء الإدارات قد لا يتمتعون بالخبرة الكافية في الشؤون الدولية أو العسكرية.

RT