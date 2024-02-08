كاظم الساهر يطرح برومو أغنيته الثانية من ألبومه الجديد - فيديو

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - طرح النجم العراقي كاظم الساهر برومو الأغنية الثانية من ألبومه الجديد بعنوان "كاظم.. مع الحب"، المرتقب طرحه كاملاً في عيد الحب الذي يصادف يوم 14 فبراير (شباط) الجاري.
ونشر قيصر الغناء العربي مقطع فيديو قصيراً من موسيقى أغنية "يا قلب" مع إشارة إلى أنها الأغنية الثانية بعد أغنية "يا وفية"، مرفقة بكلمة "قريباً".
وعلق الساهر على الفيديو قائلاً: "ترقبوا أغنيتي الجديدة".
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