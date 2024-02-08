Thursday, 08 February 2024 04:04 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


كاظم الساهر يطرح برومو أغنيته الثانية من ألبومه الجديد - فيديو

2/8/2024 6:10:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - طرح النجم العراقي كاظم الساهر برومو الأغنية الثانية من ألبومه الجديد بعنوان "كاظم.. مع الحب"، المرتقب طرحه كاملاً في عيد الحب الذي يصادف يوم 14 فبراير (شباط) الجاري.
ونشر قيصر الغناء العربي مقطع فيديو قصيراً من موسيقى أغنية "يا قلب" مع إشارة إلى أنها الأغنية الثانية بعد أغنية "يا وفية"، مرفقة بكلمة "قريباً".


وعلق الساهر على الفيديو قائلاً: "ترقبوا أغنيتي الجديدة".

24

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN08022024000208011052ID1107827394

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث