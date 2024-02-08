نادي الأسير الفلسطيني: الاحتلال اعتقل 20 فلسطينيا بالضفة

نادي الأسير الفلسطيني: الاحتلال اعتقل 20 فلسطينيا بالضفة
التاريخ
2/8/2024 6:10:59 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال اعتقلت اليوم الخميس 20 فلسطينيا من الضفة الغربية بينهم سيدة وأسرى سابقون.
ومنذ بدء حربه المدمرة على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، كثّف الجيش الإسرائيلي عملياته في الضفة الغربية، فقتل 381 فلسطينيا وأصاب وأعتقل الآلاف بحسب مصادر رسمية فلسطينية.
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