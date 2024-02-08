ماذا قالت رهينة اسرائيلية مفرج عنها لنتنياهو؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- انتقدت الرهينة الإسرائيلية السابقة لدي حماس، أدينا موشيه، يوم أمس الأربعاء، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قائلة إنه "لن يكون هناك أي رهائن للإفراج عنهم" إذا واصلت حكومته خطتها للقضاء على حركة حماس في غزة.جاء ذلك في حديث لموشيه البالغة من العمر 72 عاما، والتي احتجزتها حركة حماس كرهينة في غزة لمدة 7 أسابيع، في مؤتمر صحفي لمنتدى الرهائن والعائلات المفقودة، موجهة تصريحها على وجه التحديد إلى نتنياهو، قائلة: "السيد نتنياهو، أنا أتوجه إليك. كل شيء في يديك. أنت الوحيد. أنت الشخص الذي يستطيع، أخشى حقًا أنه إذا واصلتم بهذه الطريقة، أي تدمير حماس، فلن يكون هناك أي رهائن للإفراج عنهم".



كما سلم مقر منتدى الرهائن وعائلات المفقودين رسالة إلى نتنياهو وحكومة الحرب الإسرائيلية في بيان صدر، الأربعاء، ورد فيه: "إذا لم تتم إعادة الرهائن إلى ديارهم: يجب على مواطني إسرائيل أن يعلموا أنهم يعيشون في دولة غير ملتزمة بأمنهم، وأن المسؤولية المتبادلة فيها قد انتهت.. إن الذين لا يحمون مواطنيهم سيجدون أن مواطنيهم يفقدون الثقة فيهم وفي قيادتهم".



وفي وقت سابق الأربعاء، أكد نتنياهو مجددا أنه يجب تدمير حماس حتى تكون إسرائيل آمنة على حد قوله . ورفض مقترحات حماس لوقف إطلاق النار واتفاق الرهائن، واصفا إياها بـ”الوهمية”.



لكن الزعيم الإسرائيلي لم يستبعد إمكانية إجراء مزيد من المفاوضات.

سي ان ان