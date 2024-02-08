ماذا قالت رهينة اسرائيلية مفرج عنها لنتنياهو؟

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- انتقدت الرهينة الإسرائيلية السابقة لدي حماس، أدينا موشيه، يوم أمس الأربعاء، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قائلة إنه "لن يكون هناك أي رهائن للإفراج عنهم" إذا واصلت حكومته خطتها للقضاء على حركة حماس في غزة.
جاء ذلك في حديث لموشيه البالغة من العمر 72 عاما، والتي احتجزتها حركة حماس كرهينة في غزة لمدة 7 أسابيع، في مؤتمر صحفي لمنتدى الرهائن والعائلات المفقودة، موجهة تصريحها على وجه التحديد إلى نتنياهو، قائلة: "السيد نتنياهو، أنا أتوجه إليك. كل شيء في يديك. أنت الوحيد. أنت الشخص الذي يستطيع، أخشى حقًا أنه إذا واصلتم بهذه الطريقة، أي تدمير حماس، فلن يكون هناك أي رهائن للإفراج عنهم".
كما سلم مقر منتدى الرهائن وعائلات المفقودين رسالة إلى نتنياهو وحكومة الحرب الإسرائيلية في بيان صدر، الأربعاء، ورد فيه: "إذا لم تتم إعادة الرهائن إلى ديارهم: يجب على مواطني إسرائيل أن يعلموا أنهم يعيشون في دولة غير ملتزمة بأمنهم، وأن المسؤولية المتبادلة فيها قد انتهت.. إن الذين لا يحمون مواطنيهم سيجدون أن مواطنيهم يفقدون الثقة فيهم وفي قيادتهم".
وفي وقت سابق الأربعاء، أكد نتنياهو مجددا أنه يجب تدمير حماس حتى تكون إسرائيل آمنة على حد قوله . ورفض مقترحات حماس لوقف إطلاق النار واتفاق الرهائن، واصفا إياها بـ”الوهمية”.
لكن الزعيم الإسرائيلي لم يستبعد إمكانية إجراء مزيد من المفاوضات.
سي ان ان
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