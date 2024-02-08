الحكومة تُقدم مليون دينار دعماً لاتحاد كرة القدم
التاريخ
2/8/2024 6:10:59 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، عن تقديم دعم بقيمة مليون دينار، للاتِّحاد الأردني لكرة القدم
وجاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم، حيث قدم الخصاونة الشكر للنشامى على إنجازهم التاريخي بوصولهم إلى نهائي كأس آسيا.
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