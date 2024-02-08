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الحكومة تُقدم مليون دينار دعماً لاتحاد كرة القدم

2/8/2024 6:10:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، عن تقديم دعم بقيمة مليون دينار، للاتِّحاد الأردني لكرة القدم

وجاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم، حيث قدم الخصاونة الشكر للنشامى على إنجازهم التاريخي بوصولهم إلى نهائي كأس آسيا.

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