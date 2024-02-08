تأجيل أعمال تحديث خدمات الأحوال المدنية بمركز الخدمات الحكومي لإشعار آخر

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن مركز الخدمات الحكومي، تأجيل أعمال الصيانة والتحديث لخدمات دائرة الأحوال المدنية والجوازات لإشعار آخر.
وقالت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة في بيان اليوم الخميس، إن مراكز الخدمات الحكومية سيستقبل المراجعين اليوم وكالمعتاد.
وكانت الوزارة أعلنت صباح اليوم عن توقف مؤقت لخدمات دائرة الأحوال المدنية في مراكز الخدمات الحكومية؛ لأعمال التحديث والتطوير.
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