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فيديو- سرايا القدس تطلق رشقة صاروخية جديدة باتجاه إسرائيل

2/8/2024 6:10:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نشرت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي اليوم الخميس مشاهد لرشقات صاروخية قصفت بها المواقع عسكرية ومستوطنات إسرائيلية.


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