فيديو- سرايا القدس تطلق رشقة صاروخية جديدة باتجاه إسرائيل

فيديو- سرايا القدس تطلق رشقة صاروخية جديدة باتجاه إسرائيل
التاريخ
2/8/2024 6:10:59 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
نشرت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي اليوم الخميس مشاهد لرشقات صاروخية قصفت بها المواقع عسكرية ومستوطنات إسرائيلية.
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