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تعيين حكم صيني لإدارة المباراة النهائية في كأس آسيا بين الأردن وقطر

2/8/2024 6:10:51 AM
(MENAFN- Amman Net) عُين الحكم الصيني "ما نينغ" لإدارة المباراة النهائية في كأس آسيا لكرة القدم بين المنتخب الوطني ونظيره القطري حامل اللقب والمستضيف على ملعب لوسيل المونديالي بحسب ما أعلن الاتحاد الآسيوي للعبة الخميس.

كأس آسيا الأردن قطر كرة قدم نهائي كأس آسيا

MENAFN08022024000209011053ID1107827386

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