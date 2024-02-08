تعيين حكم صيني لإدارة المباراة النهائية في كأس آسيا بين الأردن وقطر

تعيين حكم صيني لإدارة المباراة النهائية في كأس آسيا بين الأردن وقطر
التاريخ
2/8/2024 6:10:51 AM
(MENAFN
- Amman Net) عُين الحكم الصيني "ما نينغ" لإدارة المباراة النهائية في كأس آسيا لكرة القدم بين المنتخب الوطني ونظيره القطري حامل اللقب والمستضيف على ملعب لوسيل المونديالي بحسب ما أعلن الاتحاد الآسيوي للعبة الخميس.
كأس آسيا الأردن قطر كرة قدم نهائي كأس آسيا
MENAFN08022024000209011053ID1107827386
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.