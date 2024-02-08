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مستوطنون يهاجمون مركبات الفلسطينيين في نابلس

2/8/2024 6:10:50 AM
(MENAFN- Amman Net) هاجم مستعمرون متطرفون يهود اليوم الخميس، مركبات الفلسطينيين شمال غرب مدينة نابلس في الضفة الغربية.
وقال شهود عيان لمراسل وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في رام الله، إن مجموعة من المستوطنين المتزمتين، هاجمت المركبات الفلسطينية بالحجارة، عند مفترق قرية بزاريا شمال غرب نابلس وسط حماية من جيش الاحتلال.
وعلى صعيد متصل، فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، منزل الشهيد حسن قفيشة في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية.
وقالت عائلة قفيشة في بيان إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مدينة الخليل من الجهة الشمالية، وانتشرت بكثافة في منطقة بئر المحجر وحي الجامعة، وفرضت طوقا عسكريا على المنطقة، وأغلقت الطرق الرئيسة، ومنعت تنقل المواطنين، وحاصرت منزل الشهيد حسن قفيشة، وقامت بتفجيرها بتهمة تنفيذ عملية اطلاق نار ضد جيش الاحتلال.

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