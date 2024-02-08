مستوطنون يهاجمون مركبات الفلسطينيين في نابلس

(MENAFN
- Amman Net) هاجم مستعمرون متطرفون يهود اليوم الخميس، مركبات الفلسطينيين شمال غرب مدينة نابلس في الضفة الغربية.
وقال شهود عيان لمراسل وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في رام الله، إن مجموعة من المستوطنين المتزمتين، هاجمت المركبات الفلسطينية بالحجارة، عند مفترق قرية بزاريا شمال غرب نابلس وسط حماية من جيش الاحتلال.
وعلى صعيد متصل، فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، منزل الشهيد حسن قفيشة في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية.
وقالت عائلة قفيشة في بيان إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مدينة الخليل من الجهة الشمالية، وانتشرت بكثافة في منطقة بئر المحجر وحي الجامعة، وفرضت طوقا عسكريا على المنطقة، وأغلقت الطرق الرئيسة، ومنعت تنقل المواطنين، وحاصرت منزل الشهيد حسن قفيشة، وقامت بتفجيرها بتهمة تنفيذ عملية اطلاق نار ضد جيش الاحتلال.
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