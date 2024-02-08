رئيس جديد لجامعة بيت لحم

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم /PNN / أعلنت جامعة بيت لحم عن تعيين الأخ الدكتور إيكتور إرنان سانتوس غونزاليس بمنصب نائب الرئيس الأعلى للجامعة خلفاً للأخ الدكتور بيتر براي الذي شغل هذا المنصب في الـ 15 عامًا الأخيرة.

وقد تم تعيين الرئيس الجديد لجامعة بيت لحم بتوصية من الأخ أرمين لويسترو، الرئيس العام لأخوة دي لسال، الى دولة الفاتيكان والتي بدورها ثبتت وأعلنت القرار من قبل القاصد الرسولي، الرئيس الأعلى للجامعة، سفير دولة الفاتيكان في فلسطين. وقد تم أعتماد قرار التعيين من قبل مجلس أمناء الجامعة العالمي خلال اجتماعه الأخير في روما.

الأخ إرنان من دولة الباراغواي، وقد علّم في العديد من المؤسسات اللسالية في الباراغواي والارجنتين، وهو حاصل على شهادة الدكتوراه في التربية من جامعة أيبيروأميريكان في أسونسيون، الباراغواي؛ وشهادة الماجستير في التربية وفنّ التعليم الجامعيّ من الجامعة الأميريكيّة في أسونسيون، الباراغواي؛ وشهادة الماجستير في التربية والإدارة التربويّة من جامعة أيبيروأميريكان.

وقد تسلم الأخ إرنان مهام منصبه بشكل رسمي من الأخ بيتر براي بتاريخ 14 كانون الأول 2023 ليصبح بذلك نائب الرئيس الأعلى التاسع لجامعة بيت لحم.