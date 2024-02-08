رئيس جديد لجامعة بيت لحم

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم /PNN / أعلنت جامعة بيت لحم عن تعيين الأخ الدكتور إيكتور إرنان سانتوس غونزاليس بمنصب نائب الرئيس الأعلى للجامعة خلفاً للأخ الدكتور بيتر براي الذي شغل هذا المنصب في الـ 15 عامًا الأخيرة.
وقد تم تعيين الرئيس الجديد لجامعة بيت لحم بتوصية من الأخ أرمين لويسترو، الرئيس العام لأخوة دي لسال، الى دولة الفاتيكان والتي بدورها ثبتت وأعلنت القرار من قبل القاصد الرسولي، الرئيس الأعلى للجامعة، سفير دولة الفاتيكان في فلسطين. وقد تم أعتماد قرار التعيين من قبل مجلس أمناء الجامعة العالمي خلال اجتماعه الأخير في روما.
الأخ إرنان من دولة الباراغواي، وقد علّم في العديد من المؤسسات اللسالية في الباراغواي والارجنتين، وهو حاصل على شهادة الدكتوراه في التربية من جامعة أيبيروأميريكان في أسونسيون، الباراغواي؛ وشهادة الماجستير في التربية وفنّ التعليم الجامعيّ من الجامعة الأميريكيّة في أسونسيون، الباراغواي؛ وشهادة الماجستير في التربية والإدارة التربويّة من جامعة أيبيروأميريكان.
وقد تسلم الأخ إرنان مهام منصبه بشكل رسمي من الأخ بيتر براي بتاريخ 14 كانون الأول 2023 ليصبح بذلك نائب الرئيس الأعلى التاسع لجامعة بيت لحم.
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