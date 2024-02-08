مستعمرون يعتدون على رعاة الأغنام والمزارعين بمسافر يطا

MENAFN - Palestine News Network ) الخليل/PNN- اعتدى مستعمرون، اليوم الخميس، على رعاة الأغنام والمزارعين بالضرب في مسافر يطا جنوب الخليل.

وأفادت مصادر محلية، بأن مجموعة من المستعمرين اعتدت على رعاة الأغنام في سدة الثعلة وأم الخير، ما أسفر عن إصابة عدد منهم برضوض.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال والمستعمرين أطلقوا الكلاب وطائرات مسيرة "درون" على الأغنام، وطاردوا المواشي في المراعي، ما أدى إلى إصابة عدد منهم المواشي بأضرار.