مستعمرون يعتدون على رعاة الأغنام والمزارعين بمسافر يطا

(MENAFN
- Palestine News Network )
الخليل/PNN- اعتدى مستعمرون، اليوم الخميس، على رعاة الأغنام والمزارعين بالضرب في مسافر يطا جنوب الخليل.
وأفادت مصادر محلية، بأن مجموعة من المستعمرين اعتدت على رعاة الأغنام في سدة الثعلة وأم الخير، ما أسفر عن إصابة عدد منهم برضوض.
وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال والمستعمرين أطلقوا الكلاب وطائرات مسيرة "درون" على الأغنام، وطاردوا المواشي في المراعي، ما أدى إلى إصابة عدد منهم المواشي بأضرار.
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