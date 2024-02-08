حزب نماء يفتتح مقره في اربد

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 8 شباط ( بترا ) - افتتح أمين عام حزب نماء الدكتور محمد الرواشدة ، أمس الأربعاء، مقر فرع الحزب في محافظة اربد بحضور اعضاء وقيادات الحزب .
وقال الرواشدة إن أهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني منذ توليه سلطاته الدستورية، في تطوير البنية التحتية، وزيادة الفرص الاستثمارية وخلق الاستقرار الأمني الحقيقي ، جعل الأردن بالفعل أيقونة تعايش في ظل الفتن المتناثرة في مختلف أرجاء العالم .
واضاف أن تحديات كبيرة واجهت مسيرة الأردن خلال السنوات الماضية ، لكن وبفضل الرؤية الحكيمة لجلالة الملك استطاع الاردن دائما النهوض ومواجهة التحديات الخارجية المتعددة ، حتى باتت مكانة الأردن الدبلوماسية والسياسية بفضل القيادة الهاشمية محل ثقة عالمية.
وأشار الرواشدة الى ان الظروف الاقتصادية الصعبةوالتي تشكل فيها البطالة العبء الأكبر ، أصبحت تحديا خطيراً ، لافتا الى ان البرنامج الاقتصادي في حزب نماء والذي تم اعداده من قبل خبراء وقابل للتطبيق من شأنه الاسهام لحد كبير برفع معدلات النمو الإقتصادي والسعي لتخفيف مشكلة البطالة بين الشباب الاردني .
بدوره، عرض رئيس المجلس الوطني في الحزب الدكتور فتحي صالح ، للبرنامج الاقتصادي الخاص بالحزب الذي يشتمل على: فكرة محلية التنمية ، وتعزيز محفزات النمو الاقتصادي، وإنشاء منصات التأهيل والتدريب والتشغيل، والتي تُمكن المرأة والشباب من الإعداد لسوق العمل.
واكد رئيس المجلس المركزي للحزب عبد الله الحسنات اهمية الانخراط بالاحزاب والمشاركة في صنع القرار ، لافتا الى اهمية التركيز على تحفيز النمو الاقتصادي في الاردن ما يسهم في مختلف جوانب التنمية والبناء .
من جانبه ، قال رئيس فرع اربد غسان بني عواد إن إفتتاح مكتب حزب نماء الأول في اربد يأتي ضمن احتفالات المملكة باليوبيل الفضي لتسلم الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية ، مشيرا الى ان الفرع والرؤية لافتتاح مقار في مختلف المحافظات تأتي استكمالا لمسيرة تعزيز المنظومة السياسية وفقاً للرؤى الملكية .
كما تحدثت عضو الحزب عبير الوادي ، حول أهمية مشاركة المرأة بالحياة السياسية، مشيرة الى وجود قوانين صديقة وداعمة لمشاركة المرأة في الحياة السياسية ما يوفر لها وجود فاعل وحقيقي في العمل الحزبي وصنع القرار .
-- ( بترا )
أ غ / اص / س س
08/02/2024 12:59:25
MENAFN08022024000117011021ID1107827358
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