Thursday, 08 February 2024 04:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


حزب نماء يفتتح مقره في اربد

2/8/2024 6:06:23 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)


إربد 8 شباط ( بترا ) - افتتح أمين عام حزب نماء الدكتور محمد الرواشدة ، أمس الأربعاء، مقر فرع الحزب في محافظة اربد بحضور اعضاء وقيادات الحزب .
وقال الرواشدة إن أهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني منذ توليه سلطاته الدستورية، في تطوير البنية التحتية، وزيادة الفرص الاستثمارية وخلق الاستقرار الأمني الحقيقي ، جعل الأردن بالفعل أيقونة تعايش في ظل الفتن المتناثرة في مختلف أرجاء العالم .
واضاف أن تحديات كبيرة واجهت مسيرة الأردن خلال السنوات الماضية ، لكن وبفضل الرؤية الحكيمة لجلالة الملك استطاع الاردن دائما النهوض ومواجهة التحديات الخارجية المتعددة ، حتى باتت مكانة الأردن الدبلوماسية والسياسية بفضل القيادة الهاشمية محل ثقة عالمية.
وأشار الرواشدة الى ان الظروف الاقتصادية الصعبةوالتي تشكل فيها البطالة العبء الأكبر ، أصبحت تحديا خطيراً ، لافتا الى ان البرنامج الاقتصادي في حزب نماء والذي تم اعداده من قبل خبراء وقابل للتطبيق من شأنه الاسهام لحد كبير برفع معدلات النمو الإقتصادي والسعي لتخفيف مشكلة البطالة بين الشباب الاردني .
بدوره، عرض رئيس المجلس الوطني في الحزب الدكتور فتحي صالح ، للبرنامج الاقتصادي الخاص بالحزب الذي يشتمل على: فكرة محلية التنمية ، وتعزيز محفزات النمو الاقتصادي، وإنشاء منصات التأهيل والتدريب والتشغيل، والتي تُمكن المرأة والشباب من الإعداد لسوق العمل.
واكد رئيس المجلس المركزي للحزب عبد الله الحسنات اهمية الانخراط بالاحزاب والمشاركة في صنع القرار ، لافتا الى اهمية التركيز على تحفيز النمو الاقتصادي في الاردن ما يسهم في مختلف جوانب التنمية والبناء .
من جانبه ، قال رئيس فرع اربد غسان بني عواد إن إفتتاح مكتب حزب نماء الأول في اربد يأتي ضمن احتفالات المملكة باليوبيل الفضي لتسلم الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية ، مشيرا الى ان الفرع والرؤية لافتتاح مقار في مختلف المحافظات تأتي استكمالا لمسيرة تعزيز المنظومة السياسية وفقاً للرؤى الملكية .
كما تحدثت عضو الحزب عبير الوادي ، حول أهمية مشاركة المرأة بالحياة السياسية، مشيرة الى وجود قوانين صديقة وداعمة لمشاركة المرأة في الحياة السياسية ما يوفر لها وجود فاعل وحقيقي في العمل الحزبي وصنع القرار .
-- ( بترا )
أ غ / اص / س س
08/02/2024 12:59:25

MENAFN08022024000117011021ID1107827358

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث