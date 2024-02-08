قطر تشهد تفوق عرب آسيا على عرب إفريقيا

نجح منتخب قطر في زيادة حظوظ العرب، باقتناص لقب كأس آسيا هذا العام، بعدما أطاح بإيران في قبل نهائي النسخة الجارية، وضرب موعدًا مع الأردن، في نهائي عربي خالص.

وستكون مواجهة قطر مع الأردن، ثالث نهائي عربي خالص بعد مواجهة السعودية والإمارات في نهائي نسخة 1996، والعراق مع السعودية في نهائي نسخة 2007.

وعلى الصعيد الإفريقي كانت ثورة العرب خامدة في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، حيث لم تنجح المنتخبات العربية وهي، مصر، الجزائر، تونس، المغرب وموريتانيا في تحقيق نتائج تضمن لهم الوصول للمراحل النهائية من البطولة، حيث ودع العرب مبكرًا البطولة من دور المجموعات ودور الـ 16، لينتهي مشوار العرب في إفريقيا سريعًا، رغم الآمال الكبيرة التي عقدت على منتخبي مصر والمغرب تحديدًا لاقتناص أحدهما النجمة السمراء.

ودع منتخب الجزائر ومنتخب تونس بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، من دور المجموعات، بينما صعد منتخب مصر ومنتخب موريتانيا بشق الأنفس إلى دور الـ 16، وتأهل منتخب المغرب كمتصدر مجموعته وكان هو الاستثناء الوحيد، إلا إنه انهار أمام جنوب إفريقيا وودع البطولة من دور الـ 8.

وودع منتخب مصر صاحب العدد القياسي في تحقيق البطولة ووصيف النسخة الماضية، النسخة الجارية بركلات الترجيح على يد الكونغو الديمقراطية، ثم ودع منتخب موريتانيا البطولة في الدقيقة الأخيرة بهدف قاتل على يد الرأس الأخضر، بينما ودع منتخب المغرب، على يد جنوب إفريقيا بالخسارة أمامه بهدفين نظيفين.

وفي قطر، كان العرب حاضرين بقوة في بطولة كأس آسيا 2023 حيث قدموا واحدة من أفضل النسخ في تاريخ البطولة، وتمكنت 8 فرق عربية من التأهل إلى دور الـ 16 وهي قطر، البحرين، فلسطين، العراق، الأردن، الإمارات، السعودية، وسوريا، ولولا مواجهات قطر ضد فلسطين والأردن ضد العراق في دور الـ 16، لكان حضور العرب أكبر في الدور ربع النهائي.

وقدم منتخب قطر ومنتخب الأردن، أداء استثنائيًا في البطولة أمام أكبر منتخبات آسيا، حيث كانت البداية من الأردن الذي أقصى العراق في لقاء تاريخي انتهى بالثواني الأخيرة بريمونتادا رائعة من النشامى.

وواصل منتخبي قطر والأردن مسيرتهما حيث تأهلا على حساب أوزبكستان وطاجيكستان على الترتيب، وفي نصف النهائي ضرب الثنائي العربي الأردن وقطر موعدًا مع اثنين من أقوى الفرق تاريخيًا في آسيا، حيث واجه منتخب الأردن نظيره كوريا الجنوبية وضرب قطر موعدًا مع إيران.

وأعطى منتخب الأردن درسًا قويًا لرفاق سون بعدما تغلبوا عليهم 0/2، بينما خطفت قطر بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية من إيران في لقاء رائع بنتيجة 2/3.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز