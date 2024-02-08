6 شعراء يضيئون فضاءات قصر الثقافة بوهج القصيدة

ضمن فعاليات مهرجان الشارقة للشعر النبطي في دورته الـ18، شهد قصر الثقافة في الشارقة فعاليات الأمسية الثانية للمهرجان، بمشاركة 6 شعراء، هم: عبدالرحمن الرئيسي (الإمارات)، وسارة البريكي (سلطنة عمان)، وفيصل عسكر المطيري (السعودية)، وسلطان راشد شرار (الإمارات)، وهلال الشرفات (الأردن)، وصلاح بامطرف (اليمن)، وقدّمها الإعلامي خليفة الفلاسي.



حضر الأمسية عبدالله بن محمد العويس، رئيس دائرة الثقافة، ومحمد إبراهيم القصير، مدير إدارة الشؤون الثقافية في الدائرة، وبطي المظلوم، مدير مجلس الحيرة الأدبي، وجمع غفير من الشعراء والمثقفين ومحبي الشعر النبطي الذين امتلأت بهم قاعة القصر الرئيسية.

حلقت قصائد الشعراء في فضاءات الدهشة، ولامست كلماتهم وجدان الحضور ومشاعرهم وعشقهم لجمال المفردة الأصيلة.

البداية كانت مع المطيري بقصيدة وجدانية عبّر فيها عن مرارة الانتظار الطويل للمحبوب.

من مرارات الانتظار إلى الاحتياج للصبر تواصلت القراءات مع الشاعر بامطرف، بينما قرأت سارة البريكي قصيدة تفيض بالحب والوفاء والعذوبة للوطن.

وقرأ الرئيسي من قصيدة في حب صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وقرأ الشاعر شرار من خبايا الذات ومعاناتها، وبين «جزلات الأبيات»، راح الشرفات يشدو معزوفة شعرية متفردة، فاعتلت الكلمات ولمع بريق معناها.

وفي ختام الأمسية، كرّم العويس والقصير الشعراء المشاركين في الأمسية، بتسليمهم شهادات تقديرية، تكريماً لجهودهم الإبداعية.