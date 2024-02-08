مركز جمعة الماجد يقيم دورة المكتبات والمعلومات

بدأت يوم الثلاثاء، في مقرِّ مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، الدورة التأهيلية الثامنة عشرة في علم المكتبات والمعلومات، والتي تستمر حتى الخامس عشر من نفس الشهر، بمشاركة (30) مشاركاً ومشاركة من مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة في الدولة وخارجها.

وخلال كلمة الافتتاح أشار الدكتور محمد كامل جاد، مدير عام المركز، إلى أن هذه الدورة تُقام تحت رعاية كريمة من معالي جمعة الماجد، رئيس المركز، الذي يحرص دائماً على دعم العلم والثقافة. كما أشار إلى أنها تأتي استمراراً للدورات السابقة التي دأب المركز على تقديمها مجاناً للراغبين والمهتمين والمتخصصين في مجال المكتبات، وستليها - بإذن الله - دورات تخصصية في تحقيق المخطوطات وفهرستها وترميمها، وفي الأرشفة الإلكترونية وغيرها.

وتركز الدورة التي يشرف عليها الأستاذ رياض طاهر، رئيس قسم المعالجة الفنية في المركز، على محاور عدة: الأول هو الإجراءات الفنية لأوعية المعلومات الورقية والرقمية، وتشمل الفهرسة الوصفية وفقاً للقواعد الأنجلوأمريكية، وبناء ملفات الاستناد للمؤلفين والهيئات، والتحليل الموضوعي وتصنيف ديوي العشري. والمحور الثاني يركز على بناء وتنمية المقتنيات. ثم يأتي المحور الثالث الذي يتناول الإهداء والتبادل، وأخيراً تقييم الأداء في المكتبات ومراكز المعلومات.

وقد شكر المشاركون المركز على إتاحة الفرصة لهم للمشاركة في الدورة التي تهدف إلى تدريب العاملين في المكتبات على البرامج والعلوم المستخدمة في فهرسة الكتب المطبوعة.



