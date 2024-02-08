الفنانة العالمية ندى سالمونبور: دبي تلهم المبدعين وتحتضنهم

تتسم إبداعات المصممة والفنانة العالمية، ندى سالمونبور، بطابعها الجمالي والعصري الجاذب. وقد اختارت الفنانة، دبي وجهة رئيسة لمشروعاتها الإبداعية المتنوعة، إذ تحرص على التعاون مع مجموعة من الجهات المتخصصة، لتقدم أعمالاً فنية تواكب روح العصر وتجسد أهم منطلقات الإبداع الذي يحاكي مفاهيم الفخامة والرفاهية العصريين. وتتعاون ندى سالمونبور في هذا الصدد مع العديد من المؤسسات والجهات، على رأسها: هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، وغاليري «إنلوك» في السركال أفينيو الذي يحتضن أعمالها. وهي تؤكد في حديثها لـ«البيان»، أن اختيارها دبي مقراً رئيساً لمشروعاتها الإبداعية ووجهة ومنصة عالمية لممارساتها الإبداعية، جاء كون المدينة تحوز شهرة عالمية فريدة في مجالات الإبداع وأيضاً لكونها توفر بيئة عمل مثالية لكل مبدع.



وعن طبيعة أعمالها في دبي، تقول ندى: يسعدني أن أشارك في مجموعة متنوعة من المشاريع الإبداعية الفنية، والتنقل عبر مجموعة من المقاييس التي تمثل تحديات مميزة وفرصاً مثيرة. وحالياً، أنا منغمسة في إبداع تفاصيل تصميمات فريدة بانورامية لقطع المجوهرات بالتعاون مع غاليري «إنلوك»: (Inloco Gallery. )، إذ نقدم سوياً، أعمالاً تحافظ على التنوع في مسارات الرحلة الإبداعية، عنوانها التحفيز والثراء المضموني.





وعن أبرز مشروعاتها وأعمالها الإبداعية العصرية التي قدمتها في دبي، تقول ندى: إنني الآن، وبالتعاون مع «إنلوك»، أنجز اللمسات النهائية والمراحل الختامية الخاصة بمشروعين فنيين عامين تم اختيارهما لمدينة دبي.. وحين يحل وقت الإعلان عنهما سأقدم الكثير من التفاصيل بالشأن.



تتميز الفنانة ندى سالمونبور، بخط فني محدد وخاص، رسمت وحددت من خلاله بصمتها. وتتحدث عن ملامحه وجوهره:

إن صياغة الفن ليكون متجانساً مع روح مدينة مبدعة ومتفردة، كما حال دبي، لهو امتياز ومسؤولية عميقة في نفس الوقت. لذا فإني في إبداعاتي من هذا القبيل أولي كثيراً من الاهتمام لأدق التفاصيل والمعايير. فإنشاء قطعة فنية إبداعية آسرة، في تصميم المجوهرات وفي الفن عموماً، هو عمل لا يثير الفضول فحسب، بل إنه بحث على التأمل القصير ويدخلنا عوالم جمالية فريدة.. ويعزز قرب الفن من حياة ومفاهيم الناس. إن الإبداع في هذه السمات ووفق تلك الركائز يجعل أعمالنا مطابقة التصورات المتنوعة في المجتمع التي ستتفاعل مع العمل الفني.. إنها حكاية إبداعية تروي قصة بديعة وتغرد في فضاءات ليست منفصلة عن الناس. لذا فإننا لا بد أن نرتقي معها بذائقة أفراد المجتمع وننشر جماليات مدارس وسياقات تقبل الفن وتلقيه.

محاكاة



وتقول ندى سالمونبور عن توجهاتها وطبيعة عملها في خصوص التصاميم المركبة والمتشابكة:



أشعر بارتياح كبير في تقديم إبداعات عملية معقدة متجانسة. ففي هذه العوالم أشعر أنني أنغمس في تفكيك ومحاكاة لغات التصميم الراسخة، العصرية والكلاسيكية، لأبدع تصميماً مطعماً ببصمتي وهويتي الإبداعية الخاصة، وفيه أكشف عن أصغر العناصر التفاصيل الهندسية التي تحتفظ بالهوية. لقد مكنني هذا التوجه في حقول التصميم من صياغة التعبيرات الفنية اللافتة وإبداع قطع هي من وجهة نظري متجذرة في عوالم كلاسيكيات الفن وتنبض أيضاً بروح التجديد والفرادة.



نهج

تحرص ندى على توظيف الأسس العلمية والاعتبارات المنهجية، في تفاصيل نهجها الإبداعي الفني. وعن قدرتها وأساليبها في التوفيق بين الجانبين، تقول:



إن الإبداع الحقيقي الذي يقرب الفن من يوميات الناس ويجعله يوفر رفاهية وسعادة الناس ونسهل حياته ونواكب معه كل الخيارات، يقوم على ركيزة مراعاة المضامين العلمية والرؤى الفنية، بحيث يتم تسهيل التقارب بين العلم والفن في مكان واحد من خلال عناصر مختلفة، مثل التركيز على العناصر المادية وعملية التصنيع المستخدمة. وتعتبر هذه الجوانب حاسمة في ضمان استدامة عملية التكوين الإبداعي، وفي شكل طول عمر القطعة الفنية. وهناك، وبنفس القدر من الأهمية، الاعتبارات النفسية، التي تشمل صنع الفضاء التأملي الإبداعي، وتشكيل الهوية، وتطوير لغة التصميم الإدراكية. وطبعاً أن يكون الهدف في كل تلك العمليات والأسس الحفاظ على الشمولية، وتلبية احتياجات مجموعة واسعة من الجماهير، مع إنشاء هوية مميزة يمكن تجربتها بشكل متنوع.

تجربة

تحكي الفنانة عن تجربتها في العمل مع «إنلوك»: «Inloco»، وقدرتهما معاً على تقديم أعمال فنية ذات جودة وقيمة عملية وفاعلية. وتقول في الخصوص:

تعد هذه التجربة مميزة للغاية. إذ كان التعاون مع Inloco رحلة ممتعة حقاً، بالإضافة إلى متعة العمل مع الفريق الرائع في هذا الغاليري، حيث قمنا بصناعة قطع جميلة مؤثرة ومبتكرة بشدة وتشكلت بسياقها الفريد، وهذا شيء أقدره حقاً.

جدير بالذكر، أن ندى سلمان بور، هي مهندسة معمارية ومصممة حائزة على جوائز، ومعروفة بنهجها المبتكر في الفن، بفضل اهتمامها القوي بالتصميم واللغات والأنماط المتجددة في الشرق الأوسط، واكتسبت الفنانة، والتي تقيم حالياً في دولة الإمارات العربية المتحدة، سمعة قوية لنفسها وأقامت العديد من المعارض محلياً ودولياً. ومن المعروف أنها تدمج أبحاثاً معمقة في جميع مشاريعها، وتنجذب الفنانة بقوة إلى كل من العلم والفن في مزيج واحد بأعمالها، وقد وجدت تقاطعاً مثالياً في الهندسة المعمارية عبر إبداعات تهدف إلى تحسين الطريقة التي يتفاعل بها الناس مع الأماكن التي يقضون فيها معظم وقتهم، وبالتالي إنشاء تصميمات جديدة تنسج بشكل معقد التراث الثقافي، بالإضافة إلى العناصر المعاصرة. وتقوم الفنانة بذلك عن طريق تفكيك وإعادة بناء عناصر مختلفة، مثل الأنماط والأنسجة والعمليات المادية، والتي تجمعها بعد ذلك في عمل فني جديد. غالباً ما تستكشف مواد جديدة، وقد انخرطت في السنوات الأخيرة في الفنون الجميلة والفنون البصرية، مع الحفاظ على روابط وثيقة مع عملها الأصلي. وهي تؤمن بقوة بدفع الحدود وتحدي نفسها لإنشاء أعمال فنية أصيلة وذات معنى. وقادها نهجها المتقدم في الفنون إلى الفوز بجائزة فان كليف آند آربلز للمصمم الناشئ في الشرق الأوسط لعام 2021 والمشاركة في المشاريع والفعاليات الرئيسية، مثل: أسبوع دبي للتصميم.