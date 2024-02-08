المركز الثقافي الكوري ينظم حفلاً بمناسبة رأس السنة القمرية الجديدة

نظم المركز الثقافي الكوري، في مقره، احتفالية بمناسبة رأس السنة القمرية الجديدة، بالتعاون مع طلاب إماراتيين من معهد الملك سيجونغ للغة الكورية، تضمنت العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية تحت شعار «نتسامر معاً».





حضر الحفل يو جيه سنغ، سفير جمهورية كوريا لدى الدولة، إلى جانب العديد من رواد المركز والمهتمين بالثقافة الكورية، بالإضافة إلى أفراد الجالية الكورية المقيمة في الإمارات.



وبدأ الحفل بكلمة للسفير، رحب فيها بالحضور، وتمنى لهم عاماً سعيداً مليئاً بالصحة والسعادة؛ وقال: نحن على ثقة بأن الحضور، الذين استضافهم المركز الثقافي الكوري وبتنظيم من طلاب معهد الملك سيجونغ، اليوم، سيكونون مغمورين بالطاقة النابضة بالحياة، التي ينطوي عليها التنين الأزرق، وسيحققون تطلعاتهم في هذه السنة الجديدة المنوطة بتهاليل عام التنين.

ويأتي الاحتفال في إطار التزام المركز الثقافي الكوري بتعزيز التبادل الثقافي بين الإمارات وكوريا، وتعزيز التفاهم المتبادل بين الثقافتين، وفتح آفاق جديدة للتبادل الثقافي بين الشعبين، ونشر المعرفة باللغة الكورية وتقاليدها، بالإضافة إلى تعريف الجمهور الكوري بثقافة الإمارات، من خلال تفاعل الجمهور الإماراتي مع الكوري.

وقال ليي يونغ هيي مدير عام المركز: إن هذا الاحتفال يعتبر منصة مهمة، تسلط الضوء على أهمية التراث الكوري النابض بالحياة، مشيراً إلى أن الاحتفال شارك فيه حوالي 100 شخص، من بينهم حوالي 20 مقيماً كورياً، بجانب آخرين من المواطنين والمقيمين.



وتضمنت الفعاليات مسابقات وألعاباً تقليدية كورية، مثل جيجيتشاجي (لعبة الشتلة الكورية)، ويوت نوري (لعبة اللوحة الكورية)، وتوهو (لعبة رمي السهام أو العصي).



وقدم المركز الثقافي الكوري أصنافاً متنوعة من الأطعمة الكورية التقليدية، التي يتناولها الناس خلال هذه المناسبة، مثل تتوكجوك (حساء شرائح الأرز)، والجابتشاي (نودلز الخضروات المقلية)، والداك دوري تانغ (مرقة الدجاج الحار)، والددوك (كعكة الأرز الحلوة).