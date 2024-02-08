مهرجان الموسيقى الإلكترونية يعود إلى جامعة نيويورك أبوظبي

تستضيف جامعة نيويورك أبوظبي النسخة الرابعة من مهرجان الموسيقى الإلكترونية «إلكتروفيست» تحت عنوان «أمبينويز» يوم السبت 17 فبراير في مسرح الصندوق الأسود بمركز الفنون. ستضم تشكيلة هذا العام فنانين محليين، إلى جانب فنانين من سلطنة عمان، الذين سيعرضون جوانب غير تقليدية من أنماط الموسيقى الإلكترونية في المنطقة.

تنظم صفية البلوشي هذه التجربة الغامرة ليوم كامل، وهي مساعدة باحثة في مجال الثقافة الموسيقية والصوتية وزميلة برنامج كوادر، وهو برنامج زمالة بحثية فريد من نوعه يسمح للخريجين الإماراتيين المتميزين باكتساب الخبرة البحثية. وتحت إشرافها، ستتضمن الدورة الرابعة للمهرجان عدداً من العروض لأنماط مختلفة من الموسيقى الإلكترونية.

يتراوح المزيج الديناميكي من فناني الأداء من أولئك الذين يتمتعون برؤية ثابتة داخل المشهد إلى الجواهر المخفية التي تحافظ على مظهر أقل. وتهدف البلوشي، وهي أيضاً زميلة فنية في برنامج «نمو» ومؤلفة ومرشحة وأمينة عرض «حكاية» في مركز الفنون، إلى توفير مساحة للفنانين المحليين والإقليميين الذين يسهمون في المشهد الفني النابض بالحياة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولو بشكل غير مباشر وبدون حضور بارز في السهرات الموسيقية.

وعلق ثاديوس ستيجال، مدير الإنتاج الفني ومدرب الموسيقى والمنتج في جامعة نيويورك أبوظبي، قائلاً: «يسعدنا أن نعلن عن النسخة الرابعة من مهرجان «إلكتروفيست»، الذي تنظمه صفية البلوشي في جامعة نيويورك أبوظبي للمرة الأولى. وبتوجيهاتها، اخترنا فنانين رائعين من الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان لتجربة لا تُنسى. بالنسبة للمهتمين بالموسيقى التجريبية، وأولئك الذين تهمهم الفنون والثقافة بشكل عام، فإن فعالية «أمبينويز» بمثابة منصة حيوية للموسيقيين والجمهور للتعرف إلى تجارب مميزة وحيوية تمثل جميع أنحاء المنطقة».

ستختتم فعالية «أمبينويز» بجلسة موسيقية تعاونية تضم العديد من الفنانين المشاركين، وسيتمكن الزوار من دعم الفنانين والمشهد الفني المحلي بشراء التسجيلات وغيرها من المنتجات في مركز الفنون. يمكن للجمهور أيضاً حضور حوار حصري بعد الحدث مع الفنانين وشركة «آنالوغ أميغو» للتسجيلات المستقلة التي تركز على أشرطة الكاسيت، والتي تدعم فناني الأداء من مقرها بالإمارات العربية المتحدة.



