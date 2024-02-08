«مرحبا» تقدّم أفضل خدمات ضيافة في مطار مالبينسا الإيطالي

أبرمت «مرحبا»، العلامة التجارية العالمية الرائدة في مجال الضيافة في المطارات التابعة لدناتا، اتفاقية شراكة مع مطارات ميلانو للارتقاء بتجربة الركاب إلى مستوى جديد في أكبر مطار دولي في شمال إيطاليا. وأصبحت «مرحبا» الآن، وبموجب الاتفاقية، تقدّم خدمات الاستقبال والمساعدة لتوفير رحلة آمنة وسلسة وممتعة لا تُنسى للمسافرين عبر مطار ميلانو مالبينسا.

ويقدم وكلاء «مرحبا» المتخصصون خدمات الاستقبال والمساعدة للمسافرين القادمين والمغادرين في مطار ميلانو مالبينسا، ويرافقونهم خلال إجراءات المطار حتى منطقة الوصول أو بوابة المغادرة. وتوفر مطارات ميلانو أيضاً خدمات شخصية لعملاء «مرحبا»، بما في ذلك المسار الأمني السريع. وتشمل الخدمات «الذهبية» دخول صالة المغادرة بالمطار.

ومن المتوقع أن تحظى خدمات الضيافة، التي تقدمها «مرحبا» بإقبال كبير في أوساط المسافرين من رجال الأعمال والسياح، ما يعزز عروض ميلانو مالبينسا ومكانته كمطار دولي بارز في ميلانو، التي تعد مركزاً عالمياً للمعارض التجارية والمؤتمرات والفعاليات.

وقال شهاب العوضي، رئيس ،مرحبا العالمية،: «نحن فخورون بالشراكة مع مطارات ميلانو للارتقاء بتجربة المسافرين إلى آفاق جديدة، والمساهمة في النمو المستمر لمطار مالبينسا. وتجمع هذه الشراكة بين منظمتين رائدتين لهما هدف مشترك يتمثل في الارتقاء بتجربة المطار. وسوف نعمل معاً بشكل وثيق لتوفير الراحة والخدمة الجيدة للمسافرين طوال رحلتهم عبر المطار».

من جانبه، قال نائب الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في مطارات ميلانو لويجي باتويلو: «خدمة الاستقبال والمساعدة للقادمين والمغادرين، التي تقدمها مرحبا العالمية ذات الخبرات الواسعة، تضفي تميّزاً على مطار مالبينسا. وتؤكد هذه الشراكة المرموقة مع (مرحبا) على جهود شركتنا، التي تدير مطاري ميلانو ليناتي وميلانو مالبينسا، لتحقيق أقصى قدر من رضا العملاء وفقاً لأعلى المعايير الدولية، وذلك من خلال الجمع بين ضيافة صالاتنا مع مجموعة واسعة من تسهيلات المساعدة الشخصية».

ووسّعت «مرحبا»، في السنوات الأخيرة، شبكتها لتوفير ضيافة ذات مستوى عالمي وتقديم تجربة مطار آمنة ومريحة لمزيد من المسافرين حول العالم. وتشغّل حالياً 18 صالة مطار في سبع دول، هي: الإمارات العربية المتحدة وأستراليا وسويسرا وباكستان وسنغافورة وتنزانيا (زنجبار) والفلبين، ما يوفر للضيوف تجربة متسقة للعلامة التجارية والخدمة في كل مطار. ويمكن للمسافرين في دولة الإمارات وأستراليا وسويسرا وهولندا وتنزانيا والفلبين، الاستمتاع برحلة أفضل من خلال حجز خدمات الاستقبال والمساعدة المميزة من «مرحبا».





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