«التربية» تفتح باب التسجيل في مؤسسات التعليم العالي للعام 2024 - 2025

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت وزارة التربية والتعليم عن بدء استقبال طلبات التسجيل في مؤسسات التعليم العالي داخل الدولة والبعثات الخارجية للعام الجامعي 2024-2025 للطلبة المواطنين وأبناء المواطنات المقيدين في الصف الثاني عشر للعام الدراسي 2023-2024.
وحددت الوزارة الخطوات المطلوبة للتسجيل في مؤسسات التعليم العالي، وتهدف هذه الخطوات إلى تيسير وتسهيل عملية التقديم للطلاب الراغبين في الالتحاق بالتعليم العام في الدولة.
وتشمل الخطوات الأساسية للتسجيل تعبئة النموذج الإلكتروني وتقديم المستندات المطلوبة، ويتعين على الطلاب إنشاء حساب جديد وتسجيل الدخول باستخدام الهوية الرقمية لتقديم الطلب، وتشمل المعلومات المطلوبة في النموذج بيانات الطالب، بما في ذلك المعلومات الشخصية مثل جواز السفر وخلاصة القيد وبطاقة الهوية الإماراتية، كما يجب تقديم بيانات العنوان وبيانات التواصل للتواصل المستقبلي مع الطالب.
بالإضافة إلى ذلك، يجب على الطلاب تقديم معلومات المدرسة الحالية أو المدارس السابقة التي درسوا فيها في الصفوف العاشر والحادي عشر والثاني عشر، ويجب أيضًا تقديم بيانات الحالة الصحية، بما في ذلك أي حالات مرضية مزمنة تحتاج عناية خاصة أو كونه من فئة أصحاب الهمم.
واكدت الوزارة على اهمية اختيار الطالب خمس مؤسسات تعليمية على الأكثر، وتحديد ما إذا كانوا يرغبون في الالتحاق ببعثة خارجية، ويجب أن يتوافق التخصص المفضل للطلاب مع المسار الدراسي الذي يقومون بدراسته.
وافادت الوزارة انه بمجرد استكمال جميع الخطوات وتأكيد إدخال الطلب، سيتم مراجعة الطلب الخاص بالطلاب من قبل فريق إدارة التسجيل الطلابي في وزارة التربية والتعليم، موضحة ان التقديم سيكون إلكترونياً 100% من خلال موقعها . href="" go
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