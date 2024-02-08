«التربية» تفتح باب التسجيل في مؤسسات التعليم العالي للعام 2024 - 2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن بدء استقبال طلبات التسجيل في مؤسسات التعليم العالي داخل الدولة والبعثات الخارجية للعام الجامعي 2024-2025 للطلبة المواطنين وأبناء المواطنات المقيدين في الصف الثاني عشر للعام الدراسي 2023-2024.

وحددت الوزارة الخطوات المطلوبة للتسجيل في مؤسسات التعليم العالي، وتهدف هذه الخطوات إلى تيسير وتسهيل عملية التقديم للطلاب الراغبين في الالتحاق بالتعليم العام في الدولة.

وتشمل الخطوات الأساسية للتسجيل تعبئة النموذج الإلكتروني وتقديم المستندات المطلوبة، ويتعين على الطلاب إنشاء حساب جديد وتسجيل الدخول باستخدام الهوية الرقمية لتقديم الطلب، وتشمل المعلومات المطلوبة في النموذج بيانات الطالب، بما في ذلك المعلومات الشخصية مثل جواز السفر وخلاصة القيد وبطاقة الهوية الإماراتية، كما يجب تقديم بيانات العنوان وبيانات التواصل للتواصل المستقبلي مع الطالب.

بالإضافة إلى ذلك، يجب على الطلاب تقديم معلومات المدرسة الحالية أو المدارس السابقة التي درسوا فيها في الصفوف العاشر والحادي عشر والثاني عشر، ويجب أيضًا تقديم بيانات الحالة الصحية، بما في ذلك أي حالات مرضية مزمنة تحتاج عناية خاصة أو كونه من فئة أصحاب الهمم.

واكدت الوزارة على اهمية اختيار الطالب خمس مؤسسات تعليمية على الأكثر، وتحديد ما إذا كانوا يرغبون في الالتحاق ببعثة خارجية، ويجب أن يتوافق التخصص المفضل للطلاب مع المسار الدراسي الذي يقومون بدراسته.

وافادت الوزارة انه بمجرد استكمال جميع الخطوات وتأكيد إدخال الطلب، سيتم مراجعة الطلب الخاص بالطلاب من قبل فريق إدارة التسجيل الطلابي في وزارة التربية والتعليم، موضحة ان التقديم سيكون إلكترونياً 100% من خلال موقعها . href="" go





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