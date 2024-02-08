مفيش دلع.. إبراهيم حسن يتحدث عن علاقة صلاح والعميد

تحدث إبراهيم حسن مدير المنتخب المصري، عن علاقة حسام حسن مدرب الفراعنة الملقب بعميد لاعبي العالم، بقائد المنتخب محمد صلاح.

ورد إبراهيم حسن لأول مرة على ما يتردد حول توتر علاقة التوأم بمحمد صلاح، طوال السنوات الماضية، بالتزامن مع توليهما مسؤولية إدارة المنتخب الأول.

وقال إبراهيم حسن خلال مداخلة تلفزيونية عبر قناة "سي بي سي": "نريد تصفية الأجواء لصالح منتخب مصر، سنقدر أي لاعب سواء محلي أو محترف، ولكن لا مجال للتهاون الفترة المقبلة (مفيش دلع) والمجتهد فقط هو من سيتواجد، نحتاج لجهود محمد صلاح ولا يوجد أي مشاكل معه، لكن البعض يريد إشعال الحرائق".

وواصل: "سيتم التواصل مع صلاح وحجازي وتريزيجيه ومرموش وكل المحترفين، لا نفرق بين لاعب وآخر، محمد صلاح وجميع لاعبي المنتخب في مرتبة واحدة".

وأتم: "علاقة حسام ومحمد صلاح جيدة وكنا نسعى لضمه أثناء فترة لعبه مع المقاولون العرب".

وبدأ حسام حسن مسيرته التدريبية عام 2008، وقاد 9 أندية من قبل هي المصري البورسعيدي، المصرية للاتصالات، سموحة، الاتحاد السكندري، الإسماعيلي، بيراميدز، المقاصة، الزمالك، فيوتشر، لكن الأخير لم يخض معه أي مباريات رسمية، بعد قرار الاستعانة بخدمات المدرب المخضرم في الإدارة الفنية للمنتخب المصري الأول، وكان حسن له تجربة أيضًا من منتخب الأردن، لكنها لم تستمر طويلاً.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز