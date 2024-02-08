متحف المستقبل .. من فكرة انطلقت في القمة العالمية للحكومات إلى أجمل مبنى على وجه الأرض

بدأت قصة "متحف المستقبل" في فبراير 2014، عندما نظمت القمة العالمية للحكومات“متحف الخدمات الحكومية المستقبلية” كمعرض مصاحب، وخلال الدورة الثالثة من القمة العالمية للحكومات في فبراير 2015، تم إطلاق اسم "متحف المستقبل” على هذا المشروع الذي تبلورت فكرته بزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، ونظرته الاستباقية والمستقبلية بعد اطلاعه على مختلف الأفكار المستقبلية والنقاشات المهمة، ليأتي الإعلان عن إطلاق مشروع "متحف المستقبل" في 3 مارس 2015.

وفي 8 أغسطس 2015، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قانون إنشاء متحف المستقبل رقم 19 لسنة 2015، إيماناً من سموه بأن تكون دولة الإمارات ودبي في طليعة المستعدين للمستقبل، وجاء ذلك أيضاً خلال العام نفسه الذي أعلنه المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، عاماً للابتكار.

ووجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بإنشاء "مؤسسة دبي للمستقبل" التي كانت حينها الأولى من نوعها في العالم، وتشكيل مجلس أمناء للمؤسسة برئاسة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، لإدارة مأسسة استشراف المستقبل ولتكون مسؤولة عن مسيرة تصميم وصناعة مستقبل أفضل لدبي والعالم أجمع.

وبدأت أعمال البناء في“متحف المستقبل” في العام 2017، وتم استخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد لطباعة أجزاء كبيرة ورئيسية من المتحف، وبحلول عام 2018، اكتمل إنجاز البنية الهيكلية وجرى وضع القطعة الأخيرة خلال فعالية عقدت في 20 نوفمبر.

وفي ظل تحديات عام 2020، وسط جائحة كوفيد - 19، أبت روح التقدم التي لا تتزعزع في دبي إلا السير إلى الأمام، وفي أكتوبر 2020 وضع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، القطعة الأخيرة من الواجهة الخارجية للمتحف، ليكتمل التصميم الخارجي بـ 1024 قطعة مصنوعة بدقة متناهية، وفي 22 فبراير 2022 فـتح متحف المستقبل أبوابه للعالم في حفل مذهل.

وبعد مرور عام على افتتاحه، أعلن معالي محمد عبدالله القرقاوي رئيس متحف المستقبل، أن المتحف استقبل أكثر من مليون زائر من 163 دولة حول العالم خلال عام كامل منذ افتتاحه رسمياً بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في 22 فبراير 2022، في لحظة مميزة في مسيرة دبي ودولة الإمارات لتصميم وصناعة المستقبل، ويعد متحف المستقبل، بتصميمه المستدام وتقنياته المتطورة، رمزاً للإبداع البشري وروح دبي الطموحة.. ومن وضع التصورات في القمة العالمية للحكومات إلى افتتاحه الكبير، تعد رحلة المتحف شهادة على قوة الأفكار والتصميم والالتزام بصياغة مستقبل يتجاوز الخيال.

ويمثّل المتحف أعجوبة معمارية فريدة بتصميم هندسي مبتكر وغير مألوف، فقد صُنع هيكل المتحف من الفولاذ المقاوم للصدأ رقمياً باستخدام أدوات تصميم بارامترية متطورة، تستفيد من الخوارزميات الحاسوبية في تمكين المهندسين المعماريين من تصميم بناء بأسلوب مختلف وغير تقليدي، وصنع المتحف من هيكل فولاذي مقاوم للصدأ، ويتكون من 1,024 قطعة جرى تصنيعها عبر عملية تخصصية بمساعدة الروبوتات، وتغطي مساحة إجمالية قدرها 17,600 متر مربع.

ويعتمد مبنى المتحف على أحدث الوسائل البيئية والمستدامة في تطبيق أنظمة توزيع الماء والعزل الحراري والتبريد بشكل فعال ومتكامل، ما يعكس التزام المتحف بالارتقاء بمعايير المباني الخضراء في المنطقة، بما ينسجم مع الجهود العالمية للترويج للممارسات المستدامة في التصميم والإنشاء المعماري، حيث حصل المتحف على الشهادة البلاتينية من نظام الريادة في الطاقة والتصميم البيئي للمباني الخضراء في عام 2023، الذي يمثل تصنيفاً عالمياً للمباني الصحية والمستدامة وعالية الكفاءة ومنخفضة التكلفة، ليصبح المتحف الوحيد الحاصل على هذه الشهادة المرموقة في منطقة الشرق الأوسط.

كما يجري توليد أكثر من 30 في المائة من احتياجات المتحف بوساطة الطاقة الشمسية، إضافة إلى استخدام مصابيح“LED” الموفّرة للطاقة في مختلف أرجاء المتحف، فضلاً عن صنع كامل السطح الخارجي للمبنى الاستثنائي من زجاج مطوّر خصيصاً بالاعتماد على تقنيات مبتكرة لتحسين العزل الحراري.. وحصل المتحف على جوائز مثل جائزة تيكلا العالمية للتصميم المعماري، وتقدير من أوتوديسك كواحد من أكثر المباني إبداعاً في العالم.

ويقع مبنى المتحف على تلة خضراء خلّابة تحتضن طيفاً واسعاً من أنواع الأشجار والنباتات، لتمنح الزوار لمحة عن التنوع الحيوي والتراث البيئي للإمارات، وتضم الحدائق التي تزين التلة الخضراء الواسعة، التي يقع عليها المتحف، شجر الغاف والسدر والنخيل والقرط المنتشرة في البيئة المحلية.. كما يعالج التنسيق المُبتكر للنباتات الطبيعية التحديات التي تفرضها درجات الحرارة العالية في الصيف، بالاعتماد على نظام ذكي للري الموجه وعالي الكفاءة، حيث تلعب هذه المنهجية المستدامة دوراً هاماً في الحفاظ على النباتات المتنوعة، وتدعم أسراب الطيور والنحل التي تستوطن التلة لبناء بيئة متوازنة ومتناغمة في محيط المتحف.

ويحاكي الفراغ في وسط مبنى المتحف المستقبل الواعد والآفاق المعرفية غير المكتشفة، ويؤكد على الدور الذي يلعبه رواد الابتكار والإبداع في اكتشاف المجهول، وتسمح منصة المشاهدة للزوار بالتمتع بإطلالات عبر الفراغ على نصف منحنى البنى وعلى مشاهد الإمارة الآسرة.. كما يعكس التصميم الرمزي للفراغ الإمكانات اللامتناهية والآفاق الغامضة غير المكتشفة بعد، ويحتفي بالأفراد الساعين إلى دخول عوالم جديدة والارتقاء بآفاق المعارف، الذين يلعبون دوراً محورياً في تعزيز الابتكار وروح المغامرة والاكتشاف.

وتعكس العبارات التي صمم خطوطها الفنان الإماراتي مطر بن لاحج، رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، ونظرته إلى المستقبل، فمقولته "لن نعيش مئات السنين، ولكن يمكن أن نبدع شيئاً يستمر لمئات السنين"، و "المستقبل سيكون لمن يستطيع تخيله وتصميمه وتنفيذه.. المستقبل لا ينتظر.. المستقبل يمكن تصميمه وبناؤه اليوم"، و"سر تجدد الحياة وتطور الحضارة وتقدم البشرية هو في كلمة واحدة: الابتكار"، تلخص رسالة ومهمة هذا المكان الذي يدخل عامه الثاني في الثاني والعشرين من فبراير.

ويشكل "متحف المستقبل" أيضاً حاضنة لخبراء استشراف المستقبل في مختلف القطاعات على مستوى المنطقة والعالم ومختبراً شاملاً لتقنيات المستقبل، وأفكار المستقبل، ومدن المستقبل، ويمثل ملتقى أصحاب الرؤى المستقبلية الطموحة من مختلف أنحاء العالم، ومركزاً لدراسة المستقبل وأفكاره وبحث اتجاهاته في القطاعات العلمية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية، كما يعد المنصة المعرفية والعلمية الابتكارية التي تجمع أفضل المواهب والعقول والخبراء والمبدعين من مختلف أنحاء العالم في فعاليات دولية تثري الحوار والنقاش وتوليد الأفكار في مختلف قطاعات المستقبل على أرض دبي ودولة الإمارات.





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