Thursday, 08 February 2024 02:50 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاحتلال يفرج عن 71 معتقلا من غزة بينهم 19 معتقلة

2/8/2024 5:11:47 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN- أفرجت سلطات الاحتلال، اليوم الخميس، عن عدد من معتقلي قطاع غزة عبر معبر "كرم أبو سالم" التجاري.

وأفرج جيش الاحتلال عن 71 معتقلا من قطاع غزة، بينهم 19 معتقلة، ولا يزال الاحتلال، يرفض حتى اليوم الإفصاح، عن أعداد حالات الاعتقال من غزة، وينفّذ بحقّهم جريمة الإخفاء القسري.

وحسب مؤسسات الأسرى، فقد بلغ عدد المعتقلين في سجون الاحتلال، حتى نهاية شهر كانون الأول/ ديسمبر المنصرم، أكثر من (8800)، من بينهم أكثر من (3290) معتقل إداريّ، و(661) صنفوا (كمقاتلين غير شرعيين)
من معتقلي غزة، وهذا الرقم المتوفر فقط، كمعطى واضح من إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي.

MENAFN08022024000205011050ID1107827129

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث