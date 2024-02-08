مستقبل الهجوم الإسرائيلي على غزة ...عناصر محددة (٣ من ٣) د. سنية الحسيني

MENAFN - Palestine News Network ) مر ١٢٥ يوماً على العدوان الإسرائيلي غير المسبوق على غزة وأهلها، الذي أدى لسقوط عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين، ناهيك عن الدمار الممنهج لمرافق القطاع وأبنيته، وتستمر المعاناة في غزة، أمام صمت عالم آثر أن يبقى متفرجاً على معاناة الغزيين، كما اختار أن يبقى كذلك طوال عقود ماضية على ظلم تاريخي لحق بالشعب الفلسطيني بأكمله. وتستمر معاناة الغزيين في ظل إصرار حكومة الاحتلال على مواصلة عدوانها في غزة، وتوجه يميني عام في المجتمع الإسرائيلي يكنّ العداء المعلن للفلسطينيين. يأتي ذلك على الرغم من الخسائر الإسرائيلية الفادحة التي تتصاعد في كل لحظة، سواء كان ذلك على مستوى الخسائر البشرية أو على الصعيد الاقتصادي، الذي يستطيع أن يرصده المتابع داخل الأراضي المحتلة بيسر، أو على المستوى السياسي الدبلوماسي والشعبي، والذي تترجمه بوضوح نتائج التصويت في الجمعية العامة على قرارات طالبت بوقف إطلاق النار في غزة، والتظاهرات الشعبية التي تجتاح عواصم ومدن العالم. وذلك رغم موقف الولايات المتحدة غير المفاجئ، الداعم تاريخياً وأيديولوجياً لإسرائيل، وعدم رغبتها بالضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على غزة، وهو الموقف الذي كلفها على المستوى الداخلي الأميركي وعلى مستوى علاقاتها الشرق أوسطية، وحتى على المستوى الدولي، وأضر بسمعتها، وجعلها شريكاً في هذا العدوان، رغم مساعيها السابقة للانسحاب من المنطقة بأسرها. ورغم ذلك هناك عوامل أخرى على الجانب الآخر، كشفت عنها هذه الحرب غير المتوازنة، تشير إلى احتمال الوصول القريب لنهاية هذه الحرب.





واجه الفلسطينيون هذا العدوان الجائر بصمود وتحدٍ، لم يشهد العالم مثله قط. فصمود الغزيين في غزة، وبقاؤهم في منازلهم في شمال القطاع يعد أسطورياً، فما يواجهه الفلسطينيون في غزة من استهداف مباشر قاتل لا يترك مجالاً للتفكير إلا في الهرب والنجاة بالنفس. ولم ينس العالم بعد مشهد هروب الأوكرانيين بالملايين وهجرتهم خارج بلدهم، طلباً للأمان، رغم أنهم لم يواجهوا مثل تلك المجازر التي تعرض لها الغزيون. وهذا الصمود منقطع النظير عطل حتى الآن مخططات الاحتلال بتهجير الفلسطينيين، وهو هدف لم يستطع الاحتلال إخفاءه

منذ بداية عدوانه على غزة.

وبالإضافة للصمود، يمتلك الفلسطينيون قدرات التصدي للعدوان والدفاع عن النفس، وهو حق منحه الدين والقانون للإنسان عموماً، والذي يقبع تحت الاحتلال بشكل خاص. فصمود المقاومة في غزة، قوّض مخططات القوات الاسرائيلية المعتدية، وجعل الخبراء الأمنيين بعد مرور أكثر من أربعة شهور يشككون بإمكانية هزيمة المقاومة في غزة. إن مقومات الصمود والتحدي لا يمتلكها الغزيون فقط، فقد وقفت الضفة الغربية صامدة متحدية لاعتداءات قوات الاحتلالومستوطنيه، مساندةً غزة بكل ما أوتيت من قوة، فباتت الضفة جبهة أخرى بجانب غزة، وبات الوضع الأمني في الضفة يشكل عبئا إضافياً على الاحتلال.







ولعل وجود محور إقليمي داعم ومساند للمقاومة في غزة يعد عنصراً إيجابياً مهماً لتكبيد المعتدي ثمناً إضافياً، وجعله يضع ذلك ضمن حساباته لاستمرار اعتدائه. على الرغم من أن المقاومة في غزة تحملت وحدها مسؤولية هجوم السابع من أكتوبر، كما تحملت غزة حصرياً نتائج ذلك الهجوم. ورغم أن نجاح الهجوم وتبعاته أيضاً جاءت خارج إطار أي توقعات منطقية، إلا أن الحلفاء الإقليميين آثروا الوقوف إلى جانب غزة ودعمها، وقد رفع ذلك من أسهم الحلف إقليمياً، ومكانته السياسية، ناهيك عن تكبيد الاحتلال وحلفائه مزيداً من الأثمان. لم يتخل حزب الله عن المقاومة في غزة، وعمل على تشكيل ضغط عسكري أمني على الاحتلال، ضمن حسابات ومعادلات مصقولة، سعت لعدم وصول لبنان لحالة حرب مكلفة مع الاحتلال الإسرائيلي. كما أعلن الحوثيون دعمهم لغزة، وذلك عبر منع السفن الاسرائيلية او التي ستذهب لإسرائيل بالمرور بمضيق باب المندب. كما ارتفعت وتيرة استهداف القوات الأميركية في العراق وسورية، على خلفية العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة، الأمر الذي زاد من التوترات الإقليمية في المنطقة، وعرض الوجود الدخيل للقوات الأميركية لتحديات إضافية.







إن هذه التطورات جاءت في مصلحة الجهات التي وقفت مع الفلسطينيين ودعمتهم خلال العدوان الإسرائيلي المستمر، رغم الوصف الأميركي الغربي لتلك الجهات بالارهاب، ولعبت دوراً مهماً في تقويض مخططات إسرائيل والولايات المتحدة فيها. استخدمت المقاومة الفلسطينية الإعلام لتوصيل رسالتها بشكل مدروس، قوّض إلى حد كبير ادعاءات الاحتلال حول سلوكها، بالتزامن مع الجرائم والمجازر الاسرائيلية التي تمت تغطيتها بتلقائية وشفافية، فكشفت للعالم عن الوجه الحقيقي لطبيعة هذا الاحتلال، الأمر الذي منح المقاومة الفلسطينية اليوم شرعية ومكانة عالمية كان من الصعب تخيّلها في الماضي. هذا التعاطف والدعم العالمي للقضية الفلسطينية، الذي ساهم عدوان إسرائيل على غزة في تأجيجه، منح المبرر بل والمكانة حتى للجهات التي دعمت غزة. إن شرعية القضية الفلسطينية والحق الفلسطيني منح الحوثيين مكانة عالمية جديدة، وضعتهم في مكانة المدافعين عن الحق ومناهضة الاحتلال الإسرائيلي. فاعتبر الحوثيون أن مهاجمتهم السفن الإسرائيلية او المتجهة صوب إسرائيل تأتي في سبيل الضغط لوقف العدوان على غزة، واعتبر الحوثيون أن مبررات تلك الهجمات تأتي في سياق القانون، وفق المادة الأولى من معاهدة وقف الإبادة الجماعية، التي تعطي الحق لأطرافها باستخدام الوسائل الممكنة لمنع مثل تلك الجرائم، كما استخدمتها جنوب أفريقيا بالذهاب لمحكمة العدل الدولية لمحاسبة إسرائيل أيضاً.





جاء العديد من التطورات الإضافية في المنطقة لغير صالح إسرائيل وحليفتها واشنطن، على رأسها تقويض كل مساعي الولايات المتحدة لتطبيع العلاقات بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل، والمضيّ قدماً في اتفاقيات التطبيع العربي مع دولة الاحتلال على حساب حل القضية الفلسطينية. واليوم، وبعد هذا العدوان الدموي على غزة، باتت المطالب من قبل الدول العربية الحليفة للولايات المتحدة يتصدّرها حل القضية الفلسطينية أولاً، وقبل أي مشاريع تطبيع جديدة، وهو الأمر الذي يحدث خللاً كبيراً في المعادلة التي سعت الولايات المتحدة وإسرائيل لإرسائها خلال السنوات الماضية، في تجاهل لحل القضية الفلسطينية. كما اتحدت المواقف العربية اليوم باتجاه ضرورة وقف إطلاق النار في غزة، في اتفاق مهم للمواقف بينها لصالح مستقبل القضية الفلسطينية. ولا يمكن التجاوز عن التقارب الذي يحدث اليوم بين إيران والدول العربية في المنطقة، والذي بدأ قبل عدوان الاحتلال على غزة، إلا أنه بات أكثر إلحاحاً اليوم ليفتح المجال لأخذ أشكال أكثر تطوراً. إن هذه التطورات يمكن لها تقويض المعادلة الأمنية التي سعت الولايات المتحدة لفرضها في المنطقة خلال العقدين الماضيين، بفرض إسرائيل كشريك أمني لدول المنطقة، ووضع إيران كعدو لها، بعد أن كشف ت الأيام وخصوصاً العدوان الحالي حقيقة الاحتلال وحقيقة الدور الأميركي في المنطقة. إن التفاهمات الأمنية والسياسية والاقتصادية لدول المنطقة الأصيلة كالدول العربية وإيران وتركيا، قد يفرض على إسرائيل وحليفتها حل القضية الفلسطينية، كشرط للقبول في تحالفات المنطقة مستقبلاً.







إن مساعي إسرائيل للاستمرار في عدوانها على غزة، وإطالة مدة الهجوم، بتكتيكات ليست خفية على الخبراء الأمنيين والعسكريين، هي تكتيكات غير مضمونة النتائج، وتعني استمرار حالة الاضطراب ليس في غزة وحدها بل في المنطقة بأسرها، في سبيل تحقيق مكاسب ذاتية لرئيس الوزراء وحكومته اليمينية، تضمن بقاءهم على سدة الحكم لأطول فترة ممكنة، والوصول إلى أهداف ميدانية ليس من السهل تحقيقها، لن يكون في صالح إسرائيل ولا الولايات المتحدة. ولا تخرج المساعي الحثيثة التي تجري مؤخراً للوصول لصفقة لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى وتبادل المقترحات حول ذلك، عن التطورات الميدانية في أرض المعركة والتطورات الإقليمية سابقة الذكر، والتي فرضت واقعاً جديداً في المنطقة.