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4 لاعبين في المنتخب الوطني في التشكيلة المثالية لنصف نهائي كأس آسيا

2/8/2024 5:11:35 AM
(MENAFN- Amman Net)
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    4 لاعبين في المنتخب الوطني في التشكيلة المثالية لنصف نهائي كأس آسيا 02/08/2024 - 11:46 عمان ن

    اختير 4 لاعبين في المنتخب الوطني لكرة القدم في التشكيلة المثالية لدور نصف نهائي كأس آسيا المقامة حاليا في قطر، بحسب ما أعلن الاتحاد الآسيوي للعبة الخميس.

    ووقع الاختيار على المهاجمين موسى التعمري لاعب نادي مونبيليه الفرنسي، ويزن النعيمات المحترف في الأهلي القطري، وذلك بعد أن ساهم التعمري (26 عاما) بهدف وتمريرة حاسمة خلال الفوز على كوريا الجنوبية 2-0 والتأهل التاريخي لنهائي كأس آسيا الثلاثاء.

    في حين، وقع النعيمات (24 عاما) على هدف أمام كوريا الجنوبية.

    واختير أيضا، حارس المرمى يزيد أبو ليلى والمدافع عبدالله نصيب ضمن التشكيلة. وحافظ أبو ليلى لاعب نادي الجبلين الناشط في دوري الدرجة الأولى السعودي، على نظافة شباكه في نصف النهائي وربع النهائي.

    ويستعد منتخب "النشامى" لمواجهة قطر حاملة اللقب والبلد المستضيف في نهائي كأس آسيا السبت المقبل على ملعب لوسيل الذي كان مسرحا لنهائي كأس العالم 2022، وتوجت به الأرجنتين لاحقا.

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