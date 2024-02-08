4 لاعبين في المنتخب الوطني في التشكيلة المثالية لنصف نهائي كأس آسيا

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- Amman Net)
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4 لاعبين في المنتخب الوطني في التشكيلة المثالية لنصف نهائي كأس آسيا 02/08/2024 - 11:46 عمان ن
اختير 4 لاعبين في المنتخب الوطني لكرة القدم في التشكيلة المثالية لدور نصف نهائي كأس آسيا المقامة حاليا في قطر، بحسب ما أعلن الاتحاد الآسيوي للعبة الخميس.
ووقع الاختيار على المهاجمين موسى التعمري لاعب نادي مونبيليه الفرنسي، ويزن النعيمات المحترف في الأهلي القطري، وذلك بعد أن ساهم التعمري (26 عاما) بهدف وتمريرة حاسمة خلال الفوز على كوريا الجنوبية 2-0 والتأهل التاريخي لنهائي كأس آسيا الثلاثاء.
في حين، وقع النعيمات (24 عاما) على هدف أمام كوريا الجنوبية.
واختير أيضا، حارس المرمى يزيد أبو ليلى والمدافع عبدالله نصيب ضمن التشكيلة. وحافظ أبو ليلى لاعب نادي الجبلين الناشط في دوري الدرجة الأولى السعودي، على نظافة شباكه في نصف النهائي وربع النهائي.
ويستعد منتخب "النشامى" لمواجهة قطر حاملة اللقب والبلد المستضيف في نهائي كأس آسيا السبت المقبل على ملعب لوسيل الذي كان مسرحا لنهائي كأس العالم 2022، وتوجت به الأرجنتين لاحقا.
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