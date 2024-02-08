كيف تتعامل مع صداع الهواء البارد في فصل الشتاء؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - التعرض للهواء البارد في الصباح الباكر أو في الليل قد يتسبب في التعرض لعدد من المشكلات الصحية. ويلاحظ البعض الإصابة بالصداع بمجرد التعرض للهواء البارد، وعادة ما ينتج هذا الصداع عن تغيرات مفاجئة في درجات الحرارة، مما يؤثر على الأوعية الدموية في الرأس ويسبب شعورًا بالألم.



أسباب الصداع بعد التعرض للهواء البارد

- انقباض الأوعية الدموية، عند التعرض للهواء البارد، تنقبض الأوعية الدموية في الرأس، مما يقلل من تدفق الدم إلى الدماغ ويسبب الشعور بالصداع.

- التغيرات في ضغط الجيوب الأنفية، قد تؤدي تغيرات درجات الحرارة إلى تغيرات في ضغط الجيوب الأنفية، مما قد يؤدي إلى الصداع.

- قد يؤدي التعرض للهواء البارد إلى جفاف الجسم، بما في ذلك الدماغ، مما قد يؤدي إلى الصداع.

- قد يؤدي التوتر إلى تفاقم الصداع، خاصة عند التعرض للهواء البارد.

- الصداع النصفي قد يكون التعرض للهواء البارد أحد العوامل المحفزة له. مما يتسبب في التعرض لنوبات الصداع النصفي التي تسبب الألم والحساسية للضوء والشعور بالغثيان.



كيف يمكن الوقاية من الصداع بعد التعرض للهواء البارد؟

-ارتداء قبعة يساعد ذلك على حماية الرأس والأذنين من الهواء البارد.

-ارتداء وشاح، يساعد ذلك على تغطية الأنف والفم وحماية الجيوب الأنفية من تغيرات درجات الحرارة.

-شرب الماء بكثرة، يساعد ذلك على ترطيب الجسم ومنع الجفاف.

-الحفاظ على دفء الجسم، عن طريق ارتداء ملابس دافئة وتناول مشروبات ساخنة.

-تجنب التغيرات المفاجئة في درجات الحرارة، أي عدم الانتقال من بيئة دافئة إلى بيئة باردة بشكل مفاجئ.

-الاسترخاء وتقليل التوتر، ممارسة تمارين التنفس العميق أو اليوجا.

-تناول مسكنات الألم، إذ يمكن تناول مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية، مثل الباراسيتامول أو الإيبوبروفين، لتخفيف أعراض الصداع.

-إذا كان الصداع شديدًا أو متكررًا، يجب استشارة الطبيب لاستبعاد أي أسباب طبية أخرى.

-تحديد العوامل المحفزة للصداع وتجنبها.

-الحفاظ على أسلوب حياة صحي، عن طريق اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام والحصول على قسط كافٍ من النوم.

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