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الليرة التركية مستقرة وسط ترقب لإصدار تقرير التضخم الفصلي

2/8/2024 5:11:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استقرت الليرة التركية مقابل الدولار، اليوم الخميس، وهي غير بعيدة عن مستوى منخفض غير مسبوق سجلته في وقت سابق من الأسبوع الجاري مع بقاء المستثمرين في حالة ترقب قبل صدور تقرير التضخم الفصلي الذي من المتوقع أن يرفع فيه البنك المركزي التركي من توقعاته.


وبلغ سعر الليرة 30.6050 مقابل الدولار، وهو أضعف قليلا من إغلاق أمس الأربعاء عند 30.5830.


ولامست العملة التركية مستوى منخفضا غير مسبوق عند 30.6150 في وقت سابق من هذا الأسبوع.


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