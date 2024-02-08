حزب الله يعلن استهداف ثكنة برانيت وتجدد القصف الإسرائيلي لقرى جنوب لبنان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الخميس، استهداف ثكنة "برانيت" الإسرائيلية، في وقت تجدد القصف الإسرائيلي لعدد من قرى وبلدات الشريط الحدودي جنوب لبنان.
وقال "حزب الله" في بيان، إن "مجاهدي المقاومة الإسلامية استهدفوا عند الساعة 8:35 من صباح اليوم الخميس ثكنة "برانيت" بالأسلحة الصاروخية وأصابوها إصابة مباشرة".
ولفت بيان "حزب الله" إلى أن هذا الاستهداف يأتي "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة".
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