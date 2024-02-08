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حزب الله يعلن استهداف ثكنة برانيت وتجدد القصف الإسرائيلي لقرى جنوب لبنان

2/8/2024 5:11:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الخميس، استهداف ثكنة "برانيت" الإسرائيلية، في وقت تجدد القصف الإسرائيلي لعدد من قرى وبلدات الشريط الحدودي جنوب لبنان.
وقال "حزب الله" في بيان، إن "‏‌‏‌‌‌‏مجاهدي المقاومة الإسلامية استهدفوا عند الساعة 8:35 من صباح اليوم الخميس ثكنة ‏"برانيت" بالأسلحة الصاروخية وأصابوها إصابة مباشرة".‏


ولفت بيان "حزب الله" إلى أن هذا الاستهداف يأتي "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة".


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