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تويوتا يارس تتصدر قائمة السيارات الأكثر كفاءة في استهلاك الوقود

2/8/2024 5:11:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تتصدر تويوتا يار قائمة السيارات الأكثر كفاءة في استهلاك الوقود، مع معدل استهلاك يبلغ 20.5 كم/لتر. وتأتي السيارة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر يولد قوة 106 حصان وعزم دوران أقصى يبلغ 138 نيوتن/متر، ويتصل بناقل الحركة المتغير باستمرار (CVT)، مما يجعلها توفّر تسارعًا قويًا وسلسًا في بداية الانطلاق، وهادئًا وفاعلًا مع السرعات العالية.
تجمع سيارة تويوتا يارس بين التصميم الأنيق وتوفيرها لأعلى مستويات الراحة، إلى جانب المزج بين الجودة وقوة التحمل والاعتمادية الذين تشتهر بهم سيارات تويوتا. وبفضل تصميمها الداخلي والخارجي الأخَّاذ، ومقصورة الركاب متعددة المزايا، وديناميكيات القيادة فائقة الدقة، تحقق السيارة التوازن بين اللمسات الجمالية والهندسة الرائدة في فئتها.
تتميز سيارة تويوتا يارس بمجموعة شاملة من ميزات السلامة لحماية سائقيها وركابها، والتي تتضمن نظام السلامة المتطور "تويوتا سيفتي سينس" (TSS)، ووسائد هوائية تعمل بنظام تقييد الحركة التكميلي (SRS)، ونظام التحكم في ثبات السيارة (VSC)، ونظام فرامل مانعة الانغلاق (ABS)، ونظام مساعد الفرامل (BA)، ونظام منع الانزلاق (TRC)، ونظام المساعدة في بداية صعود المرتفعات (HAC)، بالإضافة إلى غيرها من الميزات المتنوعة التي تؤمّن للسائق والرّكاب الطمأنينة وراحة البال.
تتجهّز سيارة تويوتا يارس بأحدث التكنولوجيا التي تخدم السائق خلال رحلته، وتؤمّن له وللركاب ترفيهًا لا محدود. فهي تضم شاشة الوسائط المتعددة مقاس 8 بوصات المزودة بنظامي "أبل كاربلاي" Apple CarPlay و"أندرويد أوتو" Android Auto، ومنفذ "يو إس بي" على الوحدة الرئيسية، ومنفذي "يو إس بي" في الكونسول الخلفي لتمكّن الركّاب من وصل أجهزة الوسائط الخارجية بكل يسر وسهولة.
ترحب "المركزية تويوتا" بالعملاء في معرضها في شارع مكة في عمّان لاستكشاف سيارة تويوتا يارس؛ الأكثر كفاءة في استهلاك الوقود، وتدعوهم لمتابعة حساباتها الرسمية عبر فيسبوك وانستغرام لمعرفة آخر الأخبار والاطلاع على أحدث سيارات تويوتا المتوفّرة في الأردن.




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