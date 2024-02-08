مراسلون بلا حدود تطالب بزيادة الضغط على إسرائيل لوقف المذبحة في غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - طالب منظمة مراسلون بلا حدود بزيادة الضغط على إسرائيل لوقف "المذبحة" في غزة.



وقالت في بيان لها "ندين بشدة قضاء الجيش الإسرائيلي على الصحافة وحرية الوصول إلى المعلومات في قطاع غزة."



وأضافت أنه على الدول والمنظمات الدولية زيادة الضغط على إسرائيل لوقف هذه المذبحة فورا.