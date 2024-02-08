مراسلون بلا حدود تطالب بزيادة الضغط على إسرائيل لوقف المذبحة في غزة

مراسلون بلا حدود تطالب بزيادة الضغط على إسرائيل لوقف المذبحة في غزة
التاريخ
2/8/2024 5:11:11 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - طالب منظمة مراسلون بلا حدود بزيادة الضغط على إسرائيل لوقف "المذبحة" في غزة.
وقالت في بيان لها "ندين بشدة قضاء الجيش الإسرائيلي على الصحافة وحرية الوصول إلى المعلومات في قطاع غزة."
وأضافت أنه على الدول والمنظمات الدولية زيادة الضغط على إسرائيل لوقف هذه المذبحة فورا.
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