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صورة- القبض على المتهم بقتل الشاب الأردني محمد الحجوج في شيكاغو

2/8/2024 5:11:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ليلى القرشي

القت الشرطة الأمريكية القبض على المتهم بقتل الأردني محمد الحجوج، البالغ من العمر 39 عاماً، في حادث إطلاق نار وقع في شيكاغو خلال شهر ديسمبر الماضي.

ونشرت الشرطة صورة للمتهم الذي يدعى زين كيلي، وقد وُجهت له تهمة القتل من الدرجة الأولى والسطو المسلح.


وقال شقيق الضحية، صدام الحجوج، لـ"الوكيل الإخباري" أن أولى جلسات المحاكمة ستبدأ غداً الجمعة في تمام الساعة الثانية عشرة بتوقيت الولايات المتحدة ، مشيراً انه علم من المحققين بالقضية بأن الدوافع الأولية وراء ارتكاب الجريمة كانت بسبب السرقة.


يُذكر أن محمد الحجوج هو أردني يقيم في الولايات المتحدة الأمريكية منذ حوالي 14 عاماً، وتعرض لحادث إطلاق نار أثناء قيادته لمركبته في مدينة شيكاغو خلال شهر ديسمبر الماضي، مما أدى إلى وفاته.




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