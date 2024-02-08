ارتفاع سعر تأشيرة شنغن .. وهذا ما يتعين عليك دفعه لزيارة الاتحاد الأوروبي في 2024

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت اللجنة الأوروبية، إنه من المتوقع أن تشهد رسوم تأشيرات شنغن ارتفاعاً عام 2024.



وتقدمت المفوضية الأوروبية بمسودة لرفع رسوم تأشيرة شنغن في شباط الجاري بعد اجتماع في كانون الأول، وتمت الموافقة على هذا الاقتراح بأغلبية ساحقة من قبل خبراء الدول الأعضاء.



وإذا تم تطبيق الاقتراح، فإن رسم التأشيرة سيشهد زيادة من 80 يورو إلى 90 يورو للبالغين، ومن 40 يورو إلى 45 يورو للأطفال، هذا وستظل رسوم تمديد تأشيرة شنغن ثابتة عند 30 يورو.



ويحق للمواطنين الأوروبيين إبداء رأيهم بشأن هذه المسألة والتواصل للتعبير عن مدى تأييدهم للمقترح أو رفضه.



كما يحق للاتحاد الأوروبي تنفيذ التعديلات التي تصبح سارية المفعول بعد مضي 20 يوما من نشرها في الجريدة الرسمية التي يصدرها التكتل.

وأكدت المفوضية، أن سبب الارتفاع المقترح في الأسعار هو ازدياد معدل التضخم في الاتحاد الأوروبي.



وتراجع الهيئة رسوم تأشيرة شنغن مرة كل ثلاث سنوات. ( euronews )