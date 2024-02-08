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المعايطة ناطقا إعلاميا باسم الضمان الاجتماعي

2/8/2024 5:11:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قرّرت إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تعيين مساعد المدير العام للدراسات والمعلومات ومدير المركز الإعلامي محمود عدنان المعايطة ناطقاً إعلامياً باسم المؤسسة، وذلك اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 5/2/2024.
وأكدت المؤسسة حرصها على استمرار الشراكة والتعاون مع وسائل الإعلام المختلفة لما فيه مصلحة المؤسسة وجمهورها، وكذلك استمرار نهجها بالانفتاح على مختلف وسائل الإعلام واطلاعها على الأنشطة والإنجازات والخدمات التي تقدمها المؤسسة بصفتها شريك أساسي وداعم لجهودها في تحقيق رسالتها وتأدية دورها في توفير وتعزيز الحماية الاجتماعية للقوى العاملة، مؤكدةً على جاهزيتها الدائمة في متابعة قضايا الضمان الاجتماعي عبر وسائل الإعلام كافة.
يُشار إلى أن الناطق الإعلامي محمود عدنان المعايطة سبق وأن عمل مديراً لإدارة البحوث والدراسات الاكتوارية، ومديراً لإدارة التعاون الدولي في المؤسسة.




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