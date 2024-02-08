7 عادات غذائية ضارة تعرضك للأرق

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - الأرق يعرضنا للكثير من المشكلات الجسدية والنفسية، ويقوم البعض بعادات غذائية ضارة على مدار اليوم، تؤثر بشكل كبير على جودة النوم وتسبب التعرض للأرق.العادات الغذائية الضارة التي تؤثر على النوم



1-تناول الكافيين قبل النوم

يعد الكافيين منبهًا طبيعيًا يمكن أن يسبب الأرق ويُؤخر النوم. لذلك، يجب تجنب تناول المشروبات الغنية بالكافيين مثل القهوة والشاي والمشروبات الغازية قبل النوم بـ 6 ساعات على الأقل.



2-تناول الأطعمة الحارة قبل النوم

يمكن أن تسبب الأطعمة الحارة حرقة المعدة وعسر الهضم، مما يؤثر على الراحة ويسبب صعوبة في النوم.



3-تناول الأطعمة الغنية بالدهون قبل النوم

تحتاج الدهون إلى وقت أطول للهضم، مما يسبب الشعور بالثقل وعدم الراحة في المعدة، مما يعيق النوم.



4-تناول السكريات المكررة قبل النوم

تسبب السكريات المكررة الموجودة في العصائر المعلبة والحلويات، ارتفاعًا سريعًا بمستويات السكر في الدم، ثم هبوطًا مفاجئًا، مما يؤثر على إيقاع الساعة البيولوجية ويسبب الأرق وصعوبة النوم ليلًا.



5-تناول وجبة كبيرة قبل النوم

يسبب تناول وجبة كبيرة قبل النوم الشعور بالامتلاء وعدم الراحة، نتيجة صعوبة عملية الهضم وهو ما يسبب الانتفاخ والغازات والشعور بعدم الراحة، وقد يؤدي ذلك لصعوبة الاسترخاء والنوم.



6-عدم تناول وجبة الإفطار

يؤدي عدم تناول وجبة الإفطار إلى انخفاض مستويات السكر في الدم، مما يسبب الشعور بالتعب والإرهاق، ويؤثر على جودة النوم.



7-عدم شرب الماء بكمية كافية

عدم حصول الجسم على كمية الماء اللازمة له، قد يسبب التعرض للجفاف، ويترتب على ذلك التعب والإرهاق والشعور بالأرق.

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