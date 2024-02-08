الاحتلال يفرج عن 71 معتقلا من غزة بينهم 19 معتقلة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفرجت سلطات الاحتلال، اليوم الخميس، عن 71 معتقلا من قطاع غزة، بينهم 19 معتقلة، عبر معبر "كرم أبو سالم" التجاري.



ولا يزال الاحتلال، يرفض حتى اليوم الإفصاح، عن أعداد حالات الاعتقال من غزة، وينفّذ بحقّهم جريمة الإخفاء القسري.



وحسب مؤسسات الأسرى، فقد بلغ عدد المعتقلين في سجون الاحتلال حتى نهاية شهر كانون الأول/ ديسمبر المنصرم، أكثر من (8800)، من بينهم أكثر من (3290) معتقل إداريّ، و(661) صنفوا (كمقاتلين غير شرعيين) من معتقلي غزة، وهذا الرقم المتوفر فقط، كمعطى واضح من إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي.

