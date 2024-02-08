الاحتلال يفرج عن 71 معتقلا من غزة بينهم 19 معتقلة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفرجت سلطات الاحتلال، اليوم الخميس، عن 71 معتقلا من قطاع غزة، بينهم 19 معتقلة، عبر معبر "كرم أبو سالم" التجاري.
ولا يزال الاحتلال، يرفض حتى اليوم الإفصاح، عن أعداد حالات الاعتقال من غزة، وينفّذ بحقّهم جريمة الإخفاء القسري.
وحسب مؤسسات الأسرى، فقد بلغ عدد المعتقلين في سجون الاحتلال حتى نهاية شهر كانون الأول/ ديسمبر المنصرم، أكثر من (8800)، من بينهم أكثر من (3290) معتقل إداريّ، و(661) صنفوا (كمقاتلين غير شرعيين) من معتقلي غزة، وهذا الرقم المتوفر فقط، كمعطى واضح من إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي.
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