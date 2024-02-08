الجامعة الأمريكية في الشارقة تستضيف اليوم الأول من المؤتمر السنوي حول أفضل ممارسات التدريس والتعلم

(MENAFN
- American University Of Sharjah ) الشارقة، 5 فبراير 2024— افتتحت الجامعة الأمريكية في الشارقة اليوم الأول من المؤتمر السنوي الثاني لأفضل الممارسات في التدريس والتعلم يوم 5 فبراير، معلنةً بدء المؤتمر الذي يستمر على مدى ثلاثة أيام ويشارك في استضافته كل من جامعة خليفة وجامعة أميتي دبي في اليومين التاليين.
تضمن المؤتمر في يومه الأول، بحضور ومشاركة أكثر من 150 من الباحثين وأساتذة الجامعات وطلبة دراسات عليا ومستشارين تربويين من جميع أنحاء العالم، العديد من الجلسات وورشات العمل المصممة للاطلاع على أحدث التوجهات والابتكارات التعليمية.
وقالت الدكتورة نوريتا أحمد، مديرة مركز الابتكار في التعليم والتعلم في الجامعة الأمريكية في الشارقة والتي أشرفت على تنظيم اليوم الأول من المؤتمر: "في هذا التقارب الديناميكي للأفكار الحديثة والمنهجيات الحكيمة، نحن نتصور مستقبلًا للتعليم يتجاوز الحدود. ولقد صممنا رحلتنا التعاونية هذه لتزويد الأستاذة والباحثين ببوصلة تساعدهم على التنقل في المشهد التعليمي والبحثي المتطور".
تضمن اليوم الأول من المؤتمر كلمتين رئيسيتين وأربعة كلمات أخرى قدمها أساتذة وقادة معروفون عرضوا من خلالها رؤاهم حول جوانب مختلفة من الابتكار التعليمي، بدءًا من تكامل التكنولوجيا إلى الاستراتيجيات التربوية. وكان من بين أبرز الفعاليات التي شهدها اليوم حلقة نقاشية بعنوان "أساليب التدريس المبتكرة من أجل عالم متغير"، والتي جمعت خبراء مرموقين شاركوا في نقاش ديناميكي حول الاتجاهات الناشئة في التعليم وآثارها على ممارسات التدريس المستقبلية.
كما تضمن اليوم الأول ثماني جلسات متزامنة قدمت رؤى عملية واستراتيجيات مبتكرة تمكن الحضور ذوي الاهتمامات المحددة بتطبيقها في بيئتهم التعليمية. وركزت ورشات العمل التفاعلية الثلاث التي تم تقديمها على مدار اليوم على تطبيق أدوات ومنهجيات جديدة في التدريس للأساتذة الذين يتطلعون إلى تطبيق تقنيات جديدة في فصولهم الدراسية. وشمل أيضًا عشر جلسات نقاشية جانبية تضمنت حوارات وتبادل أفكار بين المشاركين شجعتهم على التفكير بشكل إبداعي حول التحديات التعليمية، فضلًا عن سلسلة من عروض الملصقات التي قدمت تمثيلاً مرئيًا لأحدث الدراسات والابتكارات الأكاديمية بصورة مبتكرة.
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